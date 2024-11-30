Сколько в Украине студентов-иностранцев и на кого они учатся: данные МОН — Finance.ua

Сколько в Украине студентов-иностранцев и на кого они учатся: данные МОН
В украинских университетах обучается более 27 тыс. иностранцев. Больше всего студентов в Украину приехало из Китая.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
По состоянию на 1 ноября 2024 года в Украине обучаются 27,2 тыс. студентов из других стран. Из них 7,1 тыс. поступили в этом году.
Больше всего студентов из таких стран:
- Китай — 10,7 тыс.;
- Азербайджан — 4,3 тыс.;
- Индия — 1,8 тыс.;
- Грузия — 1,2 тыс.;
- Марокко — 1,2 тыс.;
- Турция — 858;
- Туркменистан — 858.
Самые популярные специальности среди иностранцев:
- медицина — 4,4 тыс. студентов;
- менеджмент — 3,8 тыс.;
- экономика — 1,1 тыс.;
- право — 985;
- фармация и промышленная фармация — 979;
- музыкальное искусство — 969.
В первую десятку университетов по количеству иностранных студентов вошли:
- Киевский национальный университет технологий и дизайна — 1,7 тыс.;
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца — 1,7 тыс.;
- Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — 1,1 тыс.;
- Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова — 1,07 тыс.;
- Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина — 989;
- Сумской национальный аграрный университет — 788;
- Запорожский государственный медико-фармацевтический университет — 630;
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я.Горбачевского Министерства здравоохранения Украины — 591;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — 550;
- Международный гуманитарный университет — 541.
В общей сложности с 1 января по 31 октября 2024 года украинские вузы зарегистрировали 8,5 тыс. приглашений иностранцев на обучение. В прошлом году их было 14,3 тыс., в 2022-м — 17,8 тыс. Для сравнения, перед полномасштабным вторжением — в 2021 году — таких приглашений насчитали 65,3 тыс.
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