Сколько в Украине студентов-иностранцев и на кого они учатся: данные МОН — Finance.ua
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Сколько в Украине студентов-иностранцев и на кого они учатся: данные МОН

Личные финансы
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Сколько в Украине студентов-иностранцев и на кого они учатся: данные МОН
Сколько в Украине студентов-иностранцев и на кого они учатся: данные МОН, freepik
В украинских университетах обучается более 27 тыс. иностранцев. Больше всего студентов в Украину приехало из Китая.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
По состоянию на 1 ноября 2024 года в Украине обучаются 27,2 тыс. студентов из других стран. Из них 7,1 тыс. поступили в этом году.
Больше всего студентов из таких стран:
  • Китай — 10,7 тыс.;
  • Азербайджан — 4,3 тыс.;
  • Индия — 1,8 тыс.;
  • Грузия — 1,2 тыс.;
  • Марокко — 1,2 тыс.;
  • Турция — 858;
  • Туркменистан — 858.
Сколько в Украине студентов-иностранцев и на кого они учатся: данные МОН
Самые популярные специальности среди иностранцев:
  • медицина — 4,4 тыс. студентов;
  • менеджмент — 3,8 тыс.;
  • экономика — 1,1 тыс.;
  • право — 985;
  • фармация и промышленная фармация — 979;
  • музыкальное искусство — 969.
Сколько в Украине студентов-иностранцев и на кого они учатся: данные МОН
Сколько в Украине студентов-иностранцев и на кого они учатся: данные МОН
В первую десятку университетов по количеству иностранных студентов вошли:
  • Киевский национальный университет технологий и дизайна — 1,7 тыс.;
  • Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца — 1,7 тыс.;
  • Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — 1,1 тыс.;
  • Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова — 1,07 тыс.;
  • Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина — 989;
  • Сумской национальный аграрный университет — 788;
  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет — 630;
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я.Горбачевского Министерства здравоохранения Украины — 591;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — 550;
  • Международный гуманитарный университет — 541.
В общей сложности с 1 января по 31 октября 2024 года украинские вузы зарегистрировали 8,5 тыс. приглашений иностранцев на обучение. В прошлом году их было 14,3 тыс., в 2022-м — 17,8 тыс. Для сравнения, перед полномасштабным вторжением — в 2021 году — таких приглашений насчитали 65,3 тыс.
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