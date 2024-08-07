В Латвии выступили с разъяснением относительно обучения украинцев на бюджете в местных вузах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Латвии выступили с разъяснением относительно обучения украинцев на бюджете в местных вузах

Личные финансы
25
В Латвии выступили с разъяснением относительно обучения украинцев на бюджете в местных вузах
В Латвии выступили с разъяснением относительно обучения украинцев на бюджете в местных вузах
На бюджетные места в государственных вузах в Латвии могут претендовать граждане Украины со статусом международной защиты.
Об этом сообщили агентству LETA в Бюро латвийского омбудсмена, сообщает Delfi.

В чем проблема

Омбудсмен ссылается на случай, когда гражданке Украины со статусом международной защиты отказали в бюджетном месте в одном из латвийских вузов, финансируемом из госбюджета.
Читайте также
Отказ был обоснован тем, что выпускница является гражданкой Украины, то есть иностранцем, хотя она успешно сдала государственные централизованные экзамены.

Что говорит омбудсмен

Омбудсмен отметил, что Закон «О поддержке граждан Украины» предусматривает исключение из общего порядка, установленного Законом «О высших школах» для граждан Украины и членов их семей, которые не могут вернуться в свою страну и получили статус международной защиты в Латвии.
Читайте также
Закон, в частности, предусматривает, что учебные заведения или колледжи в рамках своего финансирования имеют право предоставлять скидки на оплату обучения гражданам Украины, также граждане Украины имеют право претендовать на финансируемое из государственного бюджета место в конкурсном порядке.

Справка Finance.ua:

  • Как показал отчет EURES за 2023 год, Латвия испытывает нехватку рабочей силы в 37 профессиях. Среди таких секторов оказались строительство, инженерные услуги, услуги по ремонту и техническому обслуживанию, транспорт и здравоохранение;
  • Латвия решила оставить украинским беженцам право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Туристическая страховка в Латвию 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.