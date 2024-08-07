В Латвии выступили с разъяснением относительно обучения украинцев на бюджете в местных вузах — Finance.ua

В Латвии выступили с разъяснением относительно обучения украинцев на бюджете в местных вузах Сегодня 19:45 — Личные финансы

В Латвии выступили с разъяснением относительно обучения украинцев на бюджете в местных вузах

На бюджетные места в государственных вузах в Латвии могут претендовать граждане Украины со статусом международной защиты.

Об этом сообщили агентству LETA в Бюро латвийского омбудсмена, сообщает Delfi.

В чем проблема

Омбудсмен ссылается на случай, когда гражданке Украины со статусом международной защиты отказали в бюджетном месте в одном из латвийских вузов, финансируемом из госбюджета.

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Отказ был обоснован тем, что выпускница является гражданкой Украины, то есть иностранцем, хотя она успешно сдала государственные централизованные экзамены.

Что говорит омбудсмен

Омбудсмен отметил, что Закон «О поддержке граждан Украины» предусматривает исключение из общего порядка, установленного Законом «О высших школах» для граждан Украины и членов их семей, которые не могут вернуться в свою страну и получили статус международной защиты в Латвии.

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Закон, в частности, предусматривает, что учебные заведения или колледжи в рамках своего финансирования имеют право предоставлять скидки на оплату обучения гражданам Украины, также граждане Украины имеют право претендовать на финансируемое из государственного бюджета место в конкурсном порядке.

Справка Finance.ua:

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