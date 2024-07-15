Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 июля — Finance.ua
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Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 июля

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Со вторника, 16 июля, с 00:01 лицам с зарегистрированными в беларуси автомобилями запрещен въезд в Европейский Союз из-за латвийско-белорусских и латвийско-российских пунктов пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Службы государственных доходов Латвии.
«Чтобы снизить риски обхода санкций, Европейский Союз в значительной степени привел санкции, введенные против беларуси, в соответствии с санкциями, введенными против россии, одобрив 8-й пакет санкций против беларуси», — говорится в сообщении.
Таким образом, теперь запрещен импорт из беларуси товаров, позволяющих беларуси диверсифицировать источники доходов и тем самым участвовать в российской агрессии против Украины. Среди прочего это касается и легковых автомобилей.
Поэтому в целях обеспечения выполнения санкций ЕС с 16 июля Латвия запрещает въезд на территорию страны на транспортных средствах, зарегистрированных в беларуси.
В то же время отмечается, что запрет на въезд не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в частности, делегациями, посольствами и миссиями во время поездок.
Ранее Европейский совет принял решение расширить санкции против беларуси из-за его поддержки российской агрессии в Украине.
В ЕС объяснили, что этот шаг направлен на предотвращение обхода санкций, введенных против россии, учитывая тесную экономическую интеграцию между двумя странами.
По материалам:
РБК-Україна
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