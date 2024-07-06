Латвія не позбавлятиме українських біженців права на безкоштовний проїзд у транспорті — Finance.ua

Латвія не позбавлятиме українських біженців права на безкоштовний проїзд у транспорті Сьогодні 20:10 — Світ

Латвія не позбавлятиме українських біженців права на безкоштовний проїзд у транспорті

Латвія вирішила залишити українським біженцям право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Про це пише Latvijas Radio.

Зазначається, що у Ризі біженцям з України, які зареєструвалися в Центрі підтримки українців, пропонують продовжити можливість безкоштовного проїзду у громадському транспорті.

«Знижка, що діє, закінчується 30 червня. Щоб їздити безкоштовно до кінця цього року, біженці з України можуть продовжити знижку в автоматах продажу квитків, розташованих на зупинках і в торгових центрах», — йдеться у публікації.

Як продовжити право на безкоштовний проїзд

Для цього слід вставити наявний електронний квиток у квитковий автомат. За кілька секунд знижка буде продовжена до 31 грудня. При цьому купувати новий електронний квиток не потрібно.

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Також бажаючі можуть звернутися до Українського центру підтримки, який розташований за адресою вулиця Палеса 9, в районі Югла в Ризі, і зробити продовження особисто. Єдине, слід враховувати, що центр працює лише у будні дні.

«Ми також закликаємо всіх, у кого є українські друзі, родичі або знайомі, які приїхали до Риги та користуються знижкою, обов’язково поінформувати їх і нагадати про таку можливість», — розповіла представниця компанії Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Нагадаємо, Естонська рада допомоги біженцям (Eesti Pagulasabi) запускає в Естонії та Латвії нову програму про ринок праці для біженців, які шукають роботу. Вона пропонує підтримку тим, хто просто хоче вийти на ринок праці, та тим, хто шукає можливості просування кар’єрними сходами.

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