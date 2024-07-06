Латвія не позбавлятиме українських біженців права на безкоштовний проїзд у транспорті — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Латвія не позбавлятиме українських біженців права на безкоштовний проїзд у транспорті

Світ
15
Латвія не позбавлятиме українських біженців права на безкоштовний проїзд у транспорті
Латвія не позбавлятиме українських біженців права на безкоштовний проїзд у транспорті
Латвія вирішила залишити українським біженцям право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.
Про це пише Latvijas Radio.
Читайте також
Зазначається, що у Ризі біженцям з України, які зареєструвалися в Центрі підтримки українців, пропонують продовжити можливість безкоштовного проїзду у громадському транспорті.
«Знижка, що діє, закінчується 30 червня. Щоб їздити безкоштовно до кінця цього року, біженці з України можуть продовжити знижку в автоматах продажу квитків, розташованих на зупинках і в торгових центрах», — йдеться у публікації.

Як продовжити право на безкоштовний проїзд

Для цього слід вставити наявний електронний квиток у квитковий автомат. За кілька секунд знижка буде продовжена до 31 грудня. При цьому купувати новий електронний квиток не потрібно.
Читайте також
Також бажаючі можуть звернутися до Українського центру підтримки, який розташований за адресою вулиця Палеса 9, в районі Югла в Ризі, і зробити продовження особисто. Єдине, слід враховувати, що центр працює лише у будні дні.
«Ми також закликаємо всіх, у кого є українські друзі, родичі або знайомі, які приїхали до Риги та користуються знижкою, обов’язково поінформувати їх і нагадати про таку можливість», — розповіла представниця компанії Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Нагадаємо, Естонська рада допомоги біженцям (Eesti Pagulasabi) запускає в Естонії та Латвії нову програму про ринок праці для біженців, які шукають роботу. Вона пропонує підтримку тим, хто просто хоче вийти на ринок праці, та тим, хто шукає можливості просування кар’єрними сходами.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🔍

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.