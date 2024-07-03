У Чехії планують збільшити виплати українським біженцям — Finance.ua

У Чехії планують збільшити виплати українським біженцям
У Чехії вже з серпня планують збільшити гуманітарну допомогу для біженців з України через те, що у вересні закінчується термін права багатьох біженців на безкоштовне тимчасове проживання
Про це повідомляє uamedia.eu.
«Необхідно мотивувати іноземців із тимчасовим захистом шукати житло на ринку», — йдеться у проекті постанови уряду, який зараз вивчає Міністерство праці та соціальних справ.
Які виплати є зараз
Відомство хоче ввести підвищення у вигляді витрат на житло, на підставі яких розраховується допомога. В даний час ці витрати становлять:
- 6 000 крон на місяць для дітей віком до 18 років і біженців, що знаходяться тут менше 150 днів, у квартирах, зареєстрованих міністерством як житло для біженців, та 4 800 крон для незареєстрованого житла;
- для решти біженців — це 3 000 крон у квартирах та 2 400 крон у незареєстрованому житлі. Оцінюються до п’яти осіб, які мешкають разом.
Міністерство пропонує два варіанти:
- згідно з першим варіантом, нараховується допомога максимум на трьох осіб, а витрати, що враховуються, становлять 8 000 і 5 000 крон у квартирах, зареєстрованих як житло для біженців, і 6 400 і 4 000 крон у квартирах без реєстрації;
- у другому варіанті, якщо п’ять осіб проживають разом, то сума становитиме 6 000 та 4 000 крон, незалежно від того, зареєстроване чи не зареєстроване житло.
Скільки це коштуватиме бюджету Чехії
У першому варіанті це коштуватиме державному бюджету додаткові 1,6 мільярда крон на рік, а в другому — 1,4 мільярда крон. Скасування безкоштовного тимчасового житла, навпаки, скоротить витрати на 1,92 мільярда чеських крон на рік.
Нагадаємо, українці з тимчасовим захистом у Чеській Республіці можуть виїжджати за межі країни, проте виїзд на тривалий час може вплинути на деякі сфери перебування у Чехії.
В уряді Чехії пропонують зміну до законодавства, щоб дозволити українцям із тимчасовим захистом переходити на довготерміновий тип перебування. Умовою буде економічна самостійність.
Грошові виплати та допомога в Чехії: умови та терміни 🔍
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