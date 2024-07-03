У Чехії планують збільшити виплати українським біженцям — Finance.ua

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У Чехії планують збільшити виплати українським біженцям

Особисті фінанси
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У Чехії планують збільшити виплати українським біженцям
У Чехії планують збільшити виплати українським біженцям
У Чехії вже з серпня планують збільшити гуманітарну допомогу для біженців з України через те, що у вересні закінчується термін права багатьох біженців на безкоштовне тимчасове проживання
Про це повідомляє uamedia.eu.
«Необхідно мотивувати іноземців із тимчасовим захистом шукати житло на ринку», — йдеться у проекті постанови уряду, який зараз вивчає Міністерство праці та соціальних справ.

Які виплати є зараз

Відомство хоче ввести підвищення у вигляді витрат на житло, на підставі яких розраховується допомога. В даний час ці витрати становлять:
  • 6 000 крон на місяць для дітей віком до 18 років і біженців, що знаходяться тут менше 150 днів, у квартирах, зареєстрованих міністерством як житло для біженців, та 4 800 крон для незареєстрованого житла;
  • для решти біженців — це 3 000 крон у квартирах та 2 400 крон у незареєстрованому житлі. Оцінюються до п’яти осіб, які мешкають разом.

Міністерство пропонує два варіанти:

  • згідно з першим варіантом, нараховується допомога максимум на трьох осіб, а витрати, що враховуються, становлять 8 000 і 5 000 крон у квартирах, зареєстрованих як житло для біженців, і 6 400 і 4 000 крон у квартирах без реєстрації;
  • у другому варіанті, якщо п’ять осіб проживають разом, то сума становитиме 6 000 та 4 000 крон, незалежно від того, зареєстроване чи не зареєстроване житло.

Скільки це коштуватиме бюджету Чехії

У першому варіанті це коштуватиме державному бюджету додаткові 1,6 мільярда крон на рік, а в другому — 1,4 мільярда крон. Скасування безкоштовного тимчасового житла, навпаки, скоротить витрати на 1,92 мільярда чеських крон на рік.
Нагадаємо, українці з тимчасовим захистом у Чеській Республіці можуть виїжджати за межі країни, проте виїзд на тривалий час може вплинути на деякі сфери перебування у Чехії.
В уряді Чехії пропонують зміну до законодавства, щоб дозволити українцям із тимчасовим захистом переходити на довготерміновий тип перебування. Умовою буде економічна самостійність.

Грошові виплати та допомога в Чехії: умови та терміни 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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