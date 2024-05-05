На який термін можуть виїхати з Чехії українці з тимчасовим захистом — Finance.ua
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На який термін можуть виїхати з Чехії українці з тимчасовим захистом

Світ
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На який термін можуть виїхати з Чехії українці з тимчасовим захистом
На який термін можуть виїхати з Чехії українці з тимчасовим захистом, Фото: sd.ua
Українці з тимчасовим захистом у Чеській Республіці можуть виїжджати за межі країни, проте виїзд на тривалий час може вплинути на деякі сфери перебування у Чехії.
На який період українським біженцям можна виїжджати, повідомляє чеське МВС «Naši Ukrajinci».
Як пояснюють у відомстві, тимчасовий захист не скасовується, якщо людина виїжджає з країни.
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«Метою тимчасового захисту є надати вам безпечний притулок на території Чеської Республіки, але довгострокові подорожі можуть вплинути на інші сфери вашого перебування в країні», — попереджають в МВС Чехії.

На що може вплинути виїзд на тривалий час

Якщо людина із тимчасовим захистом поїде на період, довший ніж 10 днів, вона може втратити право на державне гуманітарне житло.
Це може статися у випадку, якщо мігрант не повідомить про це особі, що надає це житло.
Зазначається, що отримання гуманітарної допомоги або доступність місця у школі, яку відвідує дитина, також пов’язані із перебуванням біженця у Чехії.
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«Ви також повинні бути застраховані в Чехії. Призупинити медичне страхування можливо лише на період тривалої відсутності - мінімум 6 місяців. Якщо ви не будете оплачувати медичне страхування, у вас буде накопичуватися борг перед страховою компанією», — зазначають у відомстві.
Водночас із чеським тимчасовим захистом можна перебувати в інших країнах Шенгену не більше 90 днів упродовж періоду у 180 днів.
«Якщо ви знаходитеся в інших країнах, потрібно пам’ятати, що тимчасовий захист закінчиться, якщо ви отримаєте в іншій країні тимчасовий чи міжнародний захист, або візу на перебування довше ніж 90 днів», — звертають увагу в чеському МВС.
Виняток складають деякі візи:
  • канадські візи W1, які було видано до 10 лютого 2023 року;
  • канадські візи V1;
  • візи США — Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');
  • ''Visitor'' візи Великобританії терміном до 6 місяців.
Подорожувати можна лише за наявності дійсного закордонного паспорта.
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«З дійсною візовою наклейкою тимчасового захисту, на якій вказана кількість в'їздів MULT, ви можете без проблем перетинати зовнішній кордон Шенгенської зони, наприклад в Україну. Якщо ви маєте лише довідку про продовження тимчасового захисту або штамп у паспорті, перевірте умови в'їзду в країну, через яку ви маєте намір повернутися до Шенгену», — попереджають українців.
У МВС рекомендують не виїжджати за межі Шенгенської зони без дійсної візової наклейки.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
РБК-Україна
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