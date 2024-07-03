Нові правила для українців, які проживають у Польщі: «Знущання над тисячами біженців» — ЗМІ Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Нові правила для українців, які проживають у Польщі: «Знущання над тисячами біженців» — ЗМІ

Нові принципи, що стосуються втікачів від війни в Україні, які проживають у Польщі, набули чинності 1 липня. Згідно з цими положеннями, виплата 40 злотих на проживання і харчування біженців можлива лише для колективних закладів розміщення, які функціонують за розпорядженням воєвод. Фінансувати перебування в приватному житлі до десяти осіб більше неможливо.

Про це повідомляє «Rzeczpospolita».

«Організації, які опікуються домівками для біженців з України, не мають договорів, які гарантують їх фінансування. Чиновники не готові до змін у законі», — сказано в повідомленні.

Читайте також У Польщі змінили умови допомоги українським біженцям

Причина в тому, що все менше українців користується такими закладами, а резерв безкоштовних місць у центрах колективного розміщення зростає.

«Лише в Мазовецькому воєводстві, де є 75 центрів для українців, наявні 1323 безкоштовні місця. Уряд платитиме за перебування українців лише в тих місцях, які мають угоди з воєводою, а отже, підконтрольні державі», — повідомляє «Rzeczpospolita».

За даними уряду, на травень у центрах колективного розміщення проживало приблизно 40 тисяч осіб. Тобто близько 4% українських біженців у Польщі.

Примусове переселення українців

Наприкінці червня на сайтах воєводських управлінь з’явилися повідомлення: «Громадяни України, які ще потребують підтримки, можуть звернутися до місцевого воєводи, який надасть їм цю підтримку. Він вкаже їм вільне місце в колективному закладі розміщення. Таку заяву слід подавати безпосередньо до воєводського управління».

Читайте також Яка мінімальна зарплата буде в Польщі у 2025 році

Організації, які раніше займалися центрами, мають, відповідно до змін до законодавства, укласти договори з органами місцевого самоврядування на їх утримання. Тим часом як повідомляє «Rzeczpospolita», чиновники не готові до таких змін. Є центри, які зараз діють без будь-якої угоди з урядом, на основі якої вони могли б надавати допомогу біженцям.

«Нас залишили напризволяще. Зараз ми не маємо жодної угоди з урядом, за якою ми можемо надавати допомогу біженцям. За власні кошти ми утримуємо два будинки для біженців, якими керуємо вже понад два роки, де проживає понад 200 осіб. Ніхто нічого не знає, а Мазовецький воєвода в останню хвилину переклав відповідальність на старост. Ніхто не може прийняти рішення, а закон набрав чинності. Це знущання з тисяч біженців й десятків відомих організацій. Ми не отримали відповіді ні від кого», — скаржиться Анета Жоховська, директор Фундації Лєни Гроховської, яка від початку війни керувала п’ятьма будинками для біженців у Польщі та щойно закрила центр у Любліні.

Читайте також Українці в Польщі зможуть подати заявки на три типи допомоги: скільки можна отримати

«Я не знаю, хто відповідальний за цей безлад. Ми знали про майбутні зміни ще з травня, тому я надіслала листи до воєводи, що хочу продовжити співпрацю у сфері розміщення та харчування біженців. З Мазовецького воєводства надійшла лише одна відповідь — у п’ятницю, 28 червня, після… 15 години, тобто в останній робочий день до набрання чинності новими положеннями. Мені повідомили, що я повинна письмово звернутися до територіально компетентного повітового старости або президента міста з повітовими правами, який може укладати договори в рамках виконання розпорядження Мазовецького воєводи. Як бачимо, таку важливу справу відклали на останній момент. Я не знаю, що робити зі своїм центром, що робити з людьми, я не викину їх на вулицю, — каже Беата Брисяк, президентка Фундації Rodzinna Przestrzeń. Нині в її готелі проживає 32 людини з України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.