У Польщі змінили умови допомоги українським біженцям — Finance.ua

У Польщі змінили умови допомоги українським біженцям
У Польщі з 1 липня змінюють умови надання допомоги біженцям з України. Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день. Також буде призупинена виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців.
Про це повідомляє Media Room.
Термін захисту біженців
Законність перебування громадян України в Польщі буде продовжена до 30 вересня 2025 року.
Умови розміщення
З 1 липня розміщувати біженців можна буде лише в колективних закладах розміщення, які утримуються за розпорядженнями воєвод.
Крім того, з цієї дати закінчується період, за який виплачується грошова допомога на проживання та харчування громадянина України у приватному житловому приміщенні. Подати заяви про відшкодування збитків, завданих до 30 червня цього року, можна до кінця липня.
Громадяни України, які все ще потребують підтримки, можуть звернутися до місцевого воєводи, який надасть їм цю підтримку. Їм нададуть вільне місце в колективному закладі розміщення, пристосованому до потреб даного біженця. Таку заяву слід подавати безпосередньо до воєводського управління.
Люди з інвалідністю, які втекли від війни в Україні, все ще можуть розраховувати на підтримку. Згідно з новими правилами, кожен воєвода зможе підписати додаткову угоду з громадсько-корисними організаціями. Він гарантуватиме проживання людей з обмеженими можливостями, осіб, які за ними доглядають, та людей похилого віку на особливих умовах.
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Фінансова допомога господарствам
Як пише Polskie Radio, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Дущик заявив, що домогосподарства, які приймають українців, більше не зможуть отримувати фінансову допомогу:
«Вже не буде можливості отримувати 40 зл за кожний день, за кожну особу, що перебувала у приватних помешканнях. На жаль, тут ми вже мали справу з дуже великими зловживаннями, тому ми вирішили цю систему остаточно призупинити. Але, звісно, кожна особа, яка перебуває у дуже складній гуманітарній ситуації матиме змогу і надалі отримувати підтримку, але вже у місцях спільного проживання».
Допомога школярам
Зміни також передбачать сплату 800+ для українських дітей, що навчаються у польських школах, але ця зміна набуде чинності у 2025 році.
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