У Польщі змінили умови допомоги українським біженцям — Finance.ua

У Польщі змінили умови допомоги українським біженцям Сьогодні 15:36 — Особисті фінанси

У Польщі змінили умови допомоги українським біженцям

У Польщі з 1 липня змінюють умови надання допомоги біженцям з України. Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день. Також буде призупинена виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців.

Про це повідомляє Media Room.

Термін захисту біженців

Законність перебування громадян України в Польщі буде продовжена до 30 вересня 2025 року.

Умови розміщення

З 1 липня розміщувати біженців можна буде лише в колективних закладах розміщення, які утримуються за розпорядженнями воєвод.

Крім того, з цієї дати закінчується період, за який виплачується грошова допомога на проживання та харчування громадянина України у приватному житловому приміщенні. Подати заяви про відшкодування збитків, завданих до 30 червня цього року, можна до кінця липня.

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Громадяни України, які все ще потребують підтримки, можуть звернутися до місцевого воєводи, який надасть їм цю підтримку. Їм нададуть вільне місце в колективному закладі розміщення, пристосованому до потреб даного біженця. Таку заяву слід подавати безпосередньо до воєводського управління.

Люди з інвалідністю, які втекли від війни в Україні, все ще можуть розраховувати на підтримку. Згідно з новими правилами, кожен воєвода зможе підписати додаткову угоду з громадсько-корисними організаціями. Він гарантуватиме проживання людей з обмеженими можливостями, осіб, які за ними доглядають, та людей похилого віку на особливих умовах.

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Фінансова допомога господарствам

Як пише Polskie Radio, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Дущик заявив, що домогосподарства, які приймають українців, більше не зможуть отримувати фінансову допомогу:

«Вже не буде можливості отримувати 40 зл за кожний день, за кожну особу, що перебувала у приватних помешканнях. На жаль, тут ми вже мали справу з дуже великими зловживаннями, тому ми вирішили цю систему остаточно призупинити. Але, звісно, кожна особа, яка перебуває у дуже складній гуманітарній ситуації матиме змогу і надалі отримувати підтримку, але вже у місцях спільного проживання».

Допомога школярам

Зміни також передбачать сплату 800+ для українських дітей, що навчаються у польських школах, але ця зміна набуде чинності у 2025 році.

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