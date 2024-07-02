Українці в Польщі зможуть подати заявки на три типи допомоги: скільки можна отримати — Finance.ua

Українці в Польщі зможуть подати заявки на три типи допомоги: скільки можна отримати
З 1 липня 2024 року українці в Польщі зможуть подати заявки на три види допомоги.
Про це повідомляє in-poland.com.
Допомога Хороший старт
Це одноразова виплата у розмірі 300 злотих, надається допомога незалежно від доходу сім’ї. Вона спрямована на підтримку батьків у підготовці дітей до навчального року.
Допомога доступна батькам, опікунам, прийомним сім’ям, керівникам дитячих будинків та директорам навчальних закладів.
Батьки можуть отримати допомогу на дитину до 20 років, яка навчається у школі (або до 24 років для дитини з обмеженими можливостями). Проте ця виплата не надається дітям, які навчаються у дитячих садках або дошкільних групах.
Подати заявку можна до 30 листопада.
Способи подання заяви: через додаток mZUS; платформу електронних послуг ZUS (PUE); портал Emp@tia; електронний банкінг.
Сімейна допомога та додаткові виплати
Сімейна допомога надається на пільговий період, який триває з 1 листопада до 31 жовтня наступного року.
Допомога призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини.
Важливо, щоб сім’я відповідала таким критеріям: дохід мати 674 злотих на особу або 764 злотих, якщо в сім’ї є дитина-інвалід. Для періоду 2024/2025 років враховуються доходи за 2023 рік.
Заяви потрібно подавати до адміністрації гміни за місцем проживання. Щоб зберегти безперервність виплат, заяву слід подати до кінця серпня 2024 року. Заявки можна подавати з 1 липня онлайн через портал Emp@tia або з 1 серпня у паперовій формі.
Розміри виплат:
- 95 злотих на дитину до 5 років;
- 124 злотих на дитину від 5 до 18 років;
- 135 злотих на дитину від 18 до 24 років.
Допомога з фонду аліментів
Така допомога призначається для осіб, які мають право на аліменти, але не отримують їх через безуспішність стягнення. Вона встановлюється на період з 1 жовтня до 30 вересня наступного року.
Заявки можна подавати з 1 липня онлайн через портал Emp@tia або з 1 серпня у паперовій формі.
До заяви необхідно додати довідку органу, що проводить виконавче провадження, або заяву про безрезультатність стягнення.
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Максимальний розмір допомоги — 500 злотих на місяць.
Допомога надається до досягнення дитиною 18 років (до 25 років у разі навчання у середній школі або університеті). Безстроково допомога може надаватися дітям зі значним ступенем інвалідності.
Критерій доходу для отримання допомоги з фонду аліментів з 1 жовтня 2023 року становить 1209 злотих на особу в сім’ї.
Нагадаємо, у Польщі з 1 липня змінили умови надання допомоги біженцям з України. Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день. Також буде призупинена виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців.
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