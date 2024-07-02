Українці в Польщі зможуть подати заявки на три типи допомоги: скільки можна отримати — Finance.ua

Українці в Польщі зможуть подати заявки на три типи допомоги: скільки можна отримати Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Українці в Польщі зможуть подати заявки на три типи допомоги: скільки можна отримати

З 1 липня 2024 року українці в Польщі зможуть подати заявки на три види допомоги.

Про це повідомляє in-poland.com.

Допомога Хороший старт

Це одноразова виплата у розмірі 300 злотих, надається допомога незалежно від доходу сім’ї. Вона спрямована на підтримку батьків у підготовці дітей до навчального року.

Допомога доступна батькам, опікунам, прийомним сім’ям, керівникам дитячих будинків та директорам навчальних закладів.

Читайте також Середня зарплата у Польщі перевищила українську у понад 4 рази

Батьки можуть отримати допомогу на дитину до 20 років, яка навчається у школі (або до 24 років для дитини з обмеженими можливостями). Проте ця виплата не надається дітям, які навчаються у дитячих садках або дошкільних групах.

Подати заявку можна до 30 листопада.

Способи подання заяви: через додаток mZUS; платформу електронних послуг ZUS (PUE); портал Emp@tia; електронний банкінг.

Сімейна допомога та додаткові виплати

Сімейна допомога надається на пільговий період, який триває з 1 листопада до 31 жовтня наступного року.

Допомога призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини.

Важливо, щоб сім’я відповідала таким критеріям: дохід мати 674 злотих на особу або 764 злотих, якщо в сім’ї є дитина-інвалід. Для періоду 2024/2025 років враховуються доходи за 2023 рік.

Читайте також Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка)

Заяви потрібно подавати до адміністрації гміни за місцем проживання. Щоб зберегти безперервність виплат, заяву слід подати до кінця серпня 2024 року. Заявки можна подавати з 1 липня онлайн через портал Emp@tia або з 1 серпня у паперовій формі.

Розміри виплат:

95 злотих на дитину до 5 років;

124 злотих на дитину від 5 до 18 років;

135 злотих на дитину від 18 до 24 років.

Допомога з фонду аліментів

Така допомога призначається для осіб, які мають право на аліменти, але не отримують їх через безуспішність стягнення. Вона встановлюється на період з 1 жовтня до 30 вересня наступного року.

Заявки можна подавати з 1 липня онлайн через портал Emp@tia або з 1 серпня у паперовій формі.

До заяви необхідно додати довідку органу, що проводить виконавче провадження, або заяву про безрезультатність стягнення.

Читайте також Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою

Максимальний розмір допомоги — 500 злотих на місяць.

Допомога надається до досягнення дитиною 18 років (до 25 років у разі навчання у середній школі або університеті). Безстроково допомога може надаватися дітям зі значним ступенем інвалідності.

Критерій доходу для отримання допомоги з фонду аліментів з 1 жовтня 2023 року становить 1209 злотих на особу в сім’ї.

Нагадаємо, у Польщі з 1 липня змінили умови надання допомоги біженцям з України. Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день. Також буде призупинена виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.