Яка мінімальна зарплата буде в Польщі у 2025 році — Finance.ua
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Яка мінімальна зарплата буде в Польщі у 2025 році

Особисті фінанси
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Яка мінімальна зарплата буде в Польщі у 2025 році
Яка мінімальна зарплата буде в Польщі у 2025 році
У червні стало відомо, яка мінімальна зарплата буде в Польщі у 2025 році. Очікується, що 1 січня мінімальна оплата праці за місяць в країні становитиме 4626 злотих.
Про це нагадали фахівці міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Так, у червні уряд Польщі ухвалив пропозиції щодо мінімальної зарплати та мінімальної погодинної ставки на 2025 рік.
  • Згідно з ними, з січня 2025 року найнижча заробітна плата складатиме 4626 злотих брутто (до оплати податків).
  • При цьому мінімальна погодинна ставка становитиме 30,20 злотих брутто.
За оцінками польського уряду, у 2025 році мінімальну заробітну плату отримуватимуть понад 3,1 мільйона працівників в Польщі.

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Законодавство Польщі гарантує, що розмір мінімальної заробітної плати щорічно підвищується не менше, ніж прогнозоване зростання цін на товари та послуги. При цьому якщо у першому кварталі року мінімальна зарплата менша за половину середньої заробітної плати в країні, підвищення у наступному півріччі буде ще більше запланованого.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата зросла до 4242 злотих брутто. Це перше підвищення мінімальної заробітної плати в цьому році.
  • Традиційно друге зростання відбувається влітку — з 1 липня виплати щомісяця мають становити 4300 злотих.
  • Мінімальна погодинна заробітна плата з 1 січня 2024 року зросла до 27,70 злотих за годину, а з 1 липня становить 28,10 злотих за годину (брутто — тобто до сплати податків).
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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