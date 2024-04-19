Где и кем работают украинские беженцы в Латвии — Finance.ua

Где и кем работают украинские беженцы в Латвии Сегодня 08:30 — Личные финансы

Где и кем работают украинские беженцы в Латвии, rbc.ua

На начало 2024 года в Латвии было официально трудоустроено 8700 украинцев.

Об этом сообщает Центральное статистическое управление со ссылкой на данные Службы государственных доходов, передает сайт Baltijas Balss.

В каких сферах работают украинцы в Латвии

Чаще всего граждане Украины работают в промышленности — 22,8%, в сфере размещения и общепита — 13,3%, а также в торговле, авто- и моторемонте — 13%.

При этом 11,1% заняты в сфере финансов, страхования, научных, административных услуг и сделок с недвижимостью, а 9% - в строительстве.

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Какие профессии выбирают

Статистическое бюро отмечает, что 38,7% украинцев заняты в простых профессиях, таких как уборщики офисов, гостиниц и других помещений, кухонные рабочие, разносчики товаров и другие, в то время как 16,1% - квалифицированные рабочие и ремесленники, 14,8% - работники сферы обслуживания и продаж, 12,7% - старшие специалисты и специалисты и 0,9% - менеджеры.

По состоянию на 1 января 2024 г. в учебных заведениях зарегистрировано 4000 граждан Украины со статусом временной защиты в Латвии.

Напомним, ранее сайт lsm. lv сообщал , что почти 9 тысяч гражданских украинцев в Латвии работают или имеют собственное предприятие. Это меньше половины общего числа работающих украинцев в Латвии. Украинцы в Латвии работают в таких сферах, как общепит, розничная торговля, грузовые перевозки, гостеприимство, больничная работа, а также строительство.

3 апреля правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на сумму почти 10 миллионов евро. Средства пойдут в частности на восстановление Украины и поддержку ВСУ.

На покрытие расходов, возникающих у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро на период до лета 2024 года.

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