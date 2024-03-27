В Латвии выставляют на торги «Дом москвы», средства передадут Украине — Finance.ua
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В Латвии выставляют на торги «Дом москвы», средства передадут Украине

Мир
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В Латвии выставляют на торги «Дом москвы», средства передадут Украине
В Латвии выставляют на торги «Дом москвы», средства передадут Украине
Правительство Латвии приняло решение продать земельный участок в центре Риги, на котором расположен «Дом москвы», ранее он принадлежал правительству столицы рфи был национализирован по решению Сейма.
Об этом сообщает LSM.
«Дом москвы» и земельный участок будут переданы Минфину, а тот позволит предприятию Valsts nekustamie īpašumi продать эту недвижимость с торгов. Стоимость участка составляет 517 083 евро, здания — 2 348 340 евро", — говорится в сообщении.
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Средства, полученные на аукционе (после вычета административных расходов), планируется передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки в закон. В издании предположили, что здание не удастся продать быстро, поэтому сделка может не состояться в течение 2024 года.
Напомним, сейм Латвии проголосовал за национализацию рижского «Дома москвы», ссылаясь на угрозу национальной безопасности от политических мероприятий, проводимых там под видом культуры.
По материалам:
УНН
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