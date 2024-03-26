Литва готова выделить все замороженные активы рф в стране на помощь Украине — Сарапинас
Литва готова выделить все замороженные в стране активы рф Фонду восстановления Украины в рамках европейской программы поддержки Ukraine Facility. Однако пока не известно, когда это произойдет.
Об этом в интервью Mind сообщил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.
«По нашим данным, в Литве заморожено €79,5 млн и $8,5 млн. Эти средства принадлежат 11 российским юридическим лицам, 6 белорусским юрлицам плюс 1 физическому лицу из беларуси», — сказал он.
Посол уточнил, что активы заморожены у юрлиц на основании их связей через право собственности или контроль с субъектами, попавшими под санкции ЕС.
«Конечно, Литва готова выделить все замороженные средства Фонду восстановления Украины в рамках европейской программы поддержки Ukraine Facility. Но когда именно это произойдет, пока сказать сложно», — подчеркнул Сарапинас.
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