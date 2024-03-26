Литва готова выделить все замороженные активы рф в стране на помощь Украине — Сарапинас — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Литва готова выделить все замороженные активы рф в стране на помощь Украине — Сарапинас

Казна и Политика
20
Литва готова выделить все замороженные активы рф в стране на помощь Украине — Сарапинас
Литва готова выделить все замороженные активы рф в стране на помощь Украине — Сарапинас
Литва готова выделить все замороженные в стране активы рф Фонду восстановления Украины в рамках европейской программы поддержки Ukraine Facility. Однако пока не известно, когда это произойдет.
Об этом в интервью Mind сообщил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.
Читайте также
«По нашим данным, в Литве заморожено €79,5 млн и $8,5 млн. Эти средства принадлежат 11 российским юридическим лицам, 6 белорусским юрлицам плюс 1 физическому лицу из беларуси», — сказал он.
Посол уточнил, что активы заморожены у юрлиц на основании их связей через право собственности или контроль с субъектами, попавшими под санкции ЕС.
Читайте также
«Конечно, Литва готова выделить все замороженные средства Фонду восстановления Украины в рамках европейской программы поддержки Ukraine Facility. Но когда именно это произойдет, пока сказать сложно», — подчеркнул Сарапинас.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.