Передача замороженных активов россии для нужд Украины: названа вероятная дата — Finance.ua

Передача замороженных активов россии для нужд Украины: названа вероятная дата
В Евросоюзе подготовили законодательное предложение, согласно которому Украина начнет получать доходы от заблокированных активов российского Центробанка уже в июле. Средства будут направлены на поставку оружия и развитие оборонной промышленности.
Об этом пишет Bloomberg.
Предложение предусматривает применение налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных резервов, с целью направлять около 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и развития ее оборонной промышленности.
Около 260 миллиардов евро активов российского Центробанка — в основном в форме ценных бумаг и наличных — были заморожены странами «Большой семерки», ЕС и Австралией. Более двух третей из них заблокированы в ЕС.
Согласно предложению, доля поступлений, полученных после 15 февраля, будет перечисляться в ЕС два раза в год, пока не будут сняты санкции с россии. Сначала средства будут направлять в Европейский фонд мира — механизм ЕС для возмещения стоимости оружия, поставленного Киеву, — а также в фонд ЕС для Украины в бюджете Евросоюза.
Часть прибыли будет оставаться в центральных депозитариях, которые будут хранить резервы для покрытия расходов на управление активами и покрытия любых рисков, в частности, потенциального «возмездия» со стороны россии.
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Соответствующие расходы и налог на прибыль также будут рассчитываться с доходов до того, как они будут перечислены. По некоторым оценкам, это оставит около 3 миллиардов евро чистой прибыли в год.
Доходы, полученные в прошлом, будут временно удерживаться. Перевод в ЕС в этом случае состоится не раньше, чем через пять лет, говорится в проекте предложений.
Ожидается, что лидеры Евросоюза обсудят эти предложения во время встречи в Брюсселе в конце этой недели.
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