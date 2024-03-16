Эксперт сообщил, когда Украина сможет получить замороженные российские активы — Finance.ua

Эксперт сообщил, когда Украина сможет получить замороженные российские активы Сегодня 09:19 — Казна и Политика

Эксперт сообщил, когда Украина сможет получить замороженные российские активы, Фото: Lesya Castillo

Украина сможет получить проценты с замороженных российских активов в этом году, однако реальнее — уже в следующем. Эту тему активно обсуждают на Западе.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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«Есть позиция США, есть позиция ЕС — они немного отличаются. Но точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Это уже мы видим, что это происходит», — отметил министр.

Он убежден, что при лучшем сценарии эти средства хотя бы частично Украина может использовать в конце этого года. Однако более реалистично говорить о такой возможности в следующем году.

Справка Finance.ua:

Великобритания готова использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, с использованием замороженных активов россии в качестве гарантии, для помощи Украине, на том основании, что россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны;

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины.

Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов.



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