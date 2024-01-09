Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности в восстановлении Украины — Кулеба — Finance.ua
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Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности в восстановлении Украины — Кулеба

Казна и Политика
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Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности в восстановлении Украины — Кулеба
Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности в восстановлении Украины — Кулеба
Замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребности Украины в восстановлении.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Pais.
Кулеба не сомневается, что Украина получит средства от замороженных активов россии на восстановление. «Это произойдет 100%», — отметил он.
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«Вопрос в том, в какой степени, потому что есть три элемента: самые замороженные активы, прибыль от активов и налоги на эту прибыль. Но это произойдет, потому что логично, что россия должна платить», — сказал Кулеба.
Замороженных активов «достаточно, чтобы заняться восстановлением Украины», — заметил глава МИД.
«По нашим оценкам, общая сумма замороженных активов эквивалентна более 80% нашей потребности в восстановлении. Мы можем восстановить школы, больницы и инфраструктуру за счет разрушившей их страны», — сказал Кулеба.
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Напомним, начиная с 2022 года, Соединенные Штаты и их союзники запретили сделки с центральным банком и министерством финансов россии, заблокировав около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов на Западе. США предложили, чтобы рабочие группы из Большой семерки (G7) исследовали способы завладения этими деньгами.
Журналисты проанализировали, какие именно резервы рф были заморожены, где они хранятся и возможна ли их конфискация.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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