Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности в восстановлении Украины — Кулеба Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности в восстановлении Украины — Кулеба

Замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребности Украины в восстановлении.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Pais.

Кулеба не сомневается, что Украина получит средства от замороженных активов россии на восстановление. «Это произойдет 100%», — отметил он.

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«Вопрос в том, в какой степени, потому что есть три элемента: самые замороженные активы, прибыль от активов и налоги на эту прибыль. Но это произойдет, потому что логично, что россия должна платить», — сказал Кулеба.

Замороженных активов «достаточно, чтобы заняться восстановлением Украины», — заметил глава МИД.

«По нашим оценкам, общая сумма замороженных активов эквивалентна более 80% нашей потребности в восстановлении. Мы можем восстановить школы, больницы и инфраструктуру за счет разрушившей их страны», — сказал Кулеба.

Напомним, начиная с 2022 года, Соединенные Штаты и их союзники запретили сделки с центральным банком и министерством финансов россии, заблокировав около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов на Западе. США предложили, чтобы рабочие группы из Большой семерки (G7) исследовали способы завладения этими деньгами.

Журналисты проанализировали , какие именно резервы рф были заморожены, где они хранятся и возможна ли их конфискация.

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УНН По материалам:

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