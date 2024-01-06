Президент призвал передать Украине замороженные активы: россии безразличны люди, но не деньги — Finance.ua
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Президент призвал передать Украине замороженные активы: россии безразличны люди, но не деньги

Казна и Политика
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Российской Федерации безразличны человеческие жизни, но не собственные деньги. Утрата активов будет самой болезненной утратой для страны-террориста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Владимира Зеленского.
Замороженные российские активы за границей составляют около 300 млрд долларов. Все средства должны использоваться в поддержку Украины, что станет исторической возможностью заставить страну-террориста заплатить за свое зло.
«Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего не безразличны деньги. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора», — добавил Владимир Зеленский.
По словам президента, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию россии, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.
«Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство «Группы семи», — добавил президент.

Передача Украине российских активов

США предложили странам «Большой семерки» конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения россии в Украину.
Как отмечал недавно премьер-министр Денис Шмыгаль, Штаты, Европейский союз и другие страны уже приблизились к решению вышеупомянутого вопроса.
«Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, предусматривающие механизмы передачи денег. В настоящее время важно это свести в единую четкую систему, в которую будут вовлечены страны ЕС и G7», — заявил премьер.
По материалам:
РБК-Україна
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