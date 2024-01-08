В Нацполиции назвали сумму российских активов, которые уже работают на нужды Украины — Finance.ua

В Нацполиции назвали сумму российских активов, которые уже работают на нужды Украины
Украинским правоохранителям в течение марта-мая 2022 года удалось пресечь вывод более 200 миллиардов гривен в рф. Это сделали благодаря тщательному анализу деятельности почти 16 тысяч компаний. Итого в рамках уголовных производств наложены аресты на активы суммой свыше 38 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает портал Новости. Live
Следственные подразделения полиции расследуют 45 уголовных производств по финансированию терроризма, государственной измены, коллаборационистской деятельности и других дел.
Сейчас уже 16 фигурантов получили подозрение по таким делам, среди которых и российские олигархи, а именно:
- Михаил Фридман,
- Аркадий и Игорь Ротенберги.
Они близки к российскому военно-политическому руководству.
Поэтому в рамках уголовных производств был наложен, к примеру, арест на буровые установки и оборудование компании в сумме 4 млрд грн, ее бенефициарный собственник — Государственный комитет по имуществу республики беларусь.
Также компания занималась незаконным пользованием оборудования Республиканского унитарного предприятия «белоруснефть».
«Разоблачено стратегически важное украинское предприятие, которое через ряд подконтрольных рф предприятий поставляло оборудование для строительства и ремонта атомных электростанций росатому. Изъято оборудование для строительства атомных электростанций в Бангладеш и Индии, наложен арест на уставный капитал и имущество предприятия на общую сумму около 365 млн грн. Двум руководителям предприятия объявлено о подозрении», — отметили в сообщении.
Кроме того, правоохранители разоблачили некоторые украинские предприятия, с помощью которых корпорация рф организовала схему реализации химической продукции на территории нашего государства. Такие фирмы получали с территории рф моторные масла и другие химические вещества.
«Здесь, на территории Украины, на базе своих мощностей расфасовывали и сбывали товар. Вырученные от реализации средства направлялись на территорию россии», — отметили в пресс-службе Нацполиции.
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Также в Украине были арестованы активы одного из крупнейших производителей органических химических веществ. Именно российская нефтяная компания контролировала его деятельность. Общая сумма активов составляет 2,3 млрд грн.
В свою очередь, была приостановлена работа швейного предприятия, которое под видом итальянского бренда в Украине отшивало форму для национальной сборной рф по горнолыжному спорту. Арестованные активы составляют 188 млн грн.
«Изъяты предметы древности на миллионы долларов. Уникальные музейные экспонаты, которые были обнаружены по делу о финансировании „ДНР“, переданы в Национальный музей истории Украины», — отметили в сообщении.
Все изъятые и арестованные активы работают на нужды Украины, среди которых и ВСУ. А именно вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа переданы украинским военным.
В то же время среди национализированных активов есть:
- торгово-развлекательный комплекс Ocean Plaza;
- филиал «Альфа-банк».
«Эти решения были приняты после объективного анализа и рассмотрения доказательств, указывающих на вывод средств в рф и финансирование войны в Украине. Национализация этого имущества является важным шагом для защиты нашей страны и поддержки национальной безопасности в пользу украинского общества и помощь в поддержке национальной экономики», — подытожили в материале.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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