В Нацполиции назвали сумму российских активов, которые уже работают на нужды Украины — Finance.ua

В Нацполиции назвали сумму российских активов, которые уже работают на нужды Украины Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Украинским правоохранителям в течение марта-мая 2022 года удалось пресечь вывод более 200 миллиардов гривен в рф. Это сделали благодаря тщательному анализу деятельности почти 16 тысяч компаний. Итого в рамках уголовных производств наложены аресты на активы суммой свыше 38 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает портал Новости. Live

Следственные подразделения полиции расследуют 45 уголовных производств по финансированию терроризма, государственной измены, коллаборационистской деятельности и других дел.

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Сейчас уже 16 фигурантов получили подозрение по таким делам, среди которых и российские олигархи, а именно:

Михаил Фридман,

Аркадий и Игорь Ротенберги.

Они близки к российскому военно-политическому руководству.

Поэтому в рамках уголовных производств был наложен, к примеру, арест на буровые установки и оборудование компании в сумме 4 млрд грн, ее бенефициарный собственник — Государственный комитет по имуществу республики беларусь.

Также компания занималась незаконным пользованием оборудования Республиканского унитарного предприятия «белоруснефть».

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«Разоблачено стратегически важное украинское предприятие, которое через ряд подконтрольных рф предприятий поставляло оборудование для строительства и ремонта атомных электростанций росатому. Изъято оборудование для строительства атомных электростанций в Бангладеш и Индии, наложен арест на уставный капитал и имущество предприятия на общую сумму около 365 млн грн. Двум руководителям предприятия объявлено о подозрении», — отметили в сообщении.

Кроме того, правоохранители разоблачили некоторые украинские предприятия, с помощью которых корпорация рф организовала схему реализации химической продукции на территории нашего государства. Такие фирмы получали с территории рф моторные масла и другие химические вещества.

«Здесь, на территории Украины, на базе своих мощностей расфасовывали и сбывали товар. Вырученные от реализации средства направлялись на территорию россии», — отметили в пресс-службе Нацполиции.

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Также в Украине были арестованы активы одного из крупнейших производителей органических химических веществ. Именно российская нефтяная компания контролировала его деятельность. Общая сумма активов составляет 2,3 млрд грн.

В свою очередь, была приостановлена ​​работа швейного предприятия, которое под видом итальянского бренда в Украине отшивало форму для национальной сборной рф по горнолыжному спорту. Арестованные активы составляют 188 млн грн.

«Изъяты предметы древности на миллионы долларов. Уникальные музейные экспонаты, которые были обнаружены по делу о финансировании „ДНР“, переданы в Национальный музей истории Украины», — отметили в сообщении.

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Все изъятые и арестованные активы работают на нужды Украины, среди которых и ВСУ. А именно вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа переданы украинским военным.

В то же время среди национализированных активов есть:

торгово-развлекательный комплекс Ocean Plaza;

филиал «Альфа-банк».

«Эти решения были приняты после объективного анализа и рассмотрения доказательств, указывающих на вывод средств в рф и финансирование войны в Украине. Национализация этого имущества является важным шагом для защиты нашей страны и поддержки национальной безопасности в пользу украинского общества и помощь в поддержке национальной экономики», — подытожили в материале.

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