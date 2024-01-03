Кулеба сказал, когда активы рф начнут конфисковывать в пользу Украины — Finance.ua

Кулеба сказал, когда активы рф начнут конфисковывать в пользу Украины
Конфискация российских активов Западом в пользу Украины, по всей видимости, начнется уже в 2024 году.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
Министр сообщил, что у США и ЕС уже есть определенные наработки в вопросе конфискации, а Бельгия уже передала налоги с прибыли от российских активов на нужды Украины.
«Теперь мы на второй фазе, когда все усилия должны быть сведены в единую правовую рамку. То есть должны быть созданы единые правила для стран ЕС и G7», — уточнил Кулеба.
Глава МИД отметил, что Киев уже год сотрудничает с партнерами по ускорению этого вопроса, а после согласования всех правовых вопросов, передача активов будет происходить активнее.
«Это 2024 год. Скажу так, осенью прошлого года мы были далеко от принятия этой рамки, а сейчас на уровне G7 и ЕС обсуждается одобрение конкретных норм. Мы приблизились к созданию этого правового регулирования для передачи российских активов», — добавил Кулеба.
Германия заблокировала российские активы на сумму более четырех миллиардов евро.
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