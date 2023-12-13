Совет ЕС и Европарламент согласовали правила замораживания и конфискации «преступных» денег — Finance.ua
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Совет ЕС и Европарламент согласовали правила замораживания и конфискации «преступных» денег

Казна и Политика
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Совет ЕС и Европарламент согласовали правила замораживания и конфискации «преступных» денег
Совет ЕС и Европарламент согласовали правила замораживания и конфискации «преступных» денег
Совет ЕС и Европарламент согласовали во вторник правила замораживания и конфискации денег — доходов от преступной деятельности.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.
Как отмечается, новая директива устанавливает общеевропейские минимальные правила, касающиеся отслеживания, идентификации, замораживания, конфискации и управления преступным имуществом. Это усугубит потенциал государств-членов ЕС в борьбе с организованной преступностью.
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«Выгоды от преступной деятельности потрясающие. Только если у правительства будут средства вернуть эти доходы, они будут иметь шанс бороться с организованной преступностью», — заявил Феликс Боланьос, министр юстиции Испании, председательствующей в Совете ЕС.
Директива касается широкого круга преступлений, таких как организованная преступность, терроризм, торговля людьми и торговля наркотиками. Она также предусматривает обязательства государств-членов обеспечить, чтобы органы власти, вовлеченные в отслеживание, замораживание и управление преступными деньгами, имели квалифицированный персонал и соответствующие финансовые, технические и технологические ресурсы, говорится в заявлении.
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Предложенные правила также будут «применяться к нарушению санкций после принятия директивы по определению уголовных правонарушений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС».
«В результате люди и компании, получающие прибыль от обхода санкций, будут видеть, как их доходы конфискуются так же, как доходы торговцев людьми или наркокартелей», — объясняют в Совете ЕС.
Теперь соглашение должно быть одобрено Комитетом постоянных представителей ЕС на уровне послов (Coreper). В случае одобрения, текст должен пройти официальный процесс принятия как в Совете, так и в Европейском парламенте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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