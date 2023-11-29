Боятся за евро: в ЕЦБ отказались передавать Украине прибыль от замороженных активов рф — Finance.ua

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Боятся за евро: в ЕЦБ отказались передавать Украине прибыль от замороженных активов рф

Казна и Политика
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Боятся за евро: в ЕЦБ отказались передавать Украине прибыль от замороженных активов рф
Боятся за евро: в ЕЦБ отказались передавать Украине прибыль от замороженных активов рф
Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил, что потенциальный репутационный ущерб от использования замороженных активов россии для восстановления Украины исключает такой шаг.
Как пишет Bloomberg, в комментарии изданиям De Standaard и La Libre Belgique он высказал позицию ЕЦБ по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов.
«Во-первых: это должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов „Большой семерки“, — сказал он. — Кроме того, нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу. Это также может иметь последствия для евро» как безопасной валюты".
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Европейский Союз обсуждает, насколько быстро можно реализовать планы по введению налога на непредвиденные доходы к прибыли, полученной от замороженных активов Центрального Банка россии, и использовать эти доходы для восстановления Украины, хотя ЕЦБ выразил обеспокоенность по поводу такого шага.
«Евро — вторая по важности валюта в мире, и мы должны учитывать ее долгосрочную репутацию, — заявил Гиндос. — Я думаю, что есть и другие способы финансирования восстановления Украины».
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Напомним, лидеры Европейского Союза поддерживают введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов российского Центрального банка в сумме более 200 миллиардов евро, для помощи в восстановлении Украины. В настоящее время эти средства заблокированы в Брюсселе, Люксембурге, некоторых инвестиционных банках Германии или Франции.
В то же время, ЕЦБ заявляет о том, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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