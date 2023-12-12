Еврокомиссия намерена привлечь 15 млрд евро замороженных средств рф для Украины, — FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия намерена привлечь 15 млрд евро замороженных средств рф для Украины, — FT

29
Еврокомиссия намерена привлечь 15 млрд евро замороженных средств рф для Украины, — FT
Еврокомиссия намерена привлечь 15 млрд евро замороженных средств рф для Украины, — FT
Еврокомиссия намерена привлечь 15 млрд евро из замороженных активов россии, чтобы направить их как финансовую помощь для Украины, но разработанный план должны поддержать все государства-члены ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным источников издания, во вторник, 12 декабря, Брюссель предложит ограничить прибыль, полученную от замороженных активов россии в ЕС, стремясь в конечном итоге вывести до 15 млрд евро в пользу Украины.
Читайте также
План Еврокомиссии был отложен с лета после того, как несколько стран-членов ЕС и Европейский центральный банк заявили о юридических и финансовых проблемах.
Но нерешительные попытки США и ЕС договориться о дополнительной финансовой поддержке Украины дали новый импульс предложениям получения прибыли от замороженных средств москвы.
«Важно посмотреть, как мы можем использовать российские замороженные активы и доходы от этих активов для поддержки Украины», — заявил Financial Times вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Читайте также
По его словам, страны «Большой семерки» согласились заморозить активы до тех пор, пока Москва не возместит ущерб Украине, и пора подумать о том, как лучше использовать доходы, полученные за это время.
По словам источников, проинформированных о предложении, чтобы привлечь на свою сторону скептиков, ЕК сначала потребует от депозитариев ценных бумаг, владеющих активами российского центрального банка, размещать полученную от них прибыль на отдельных счетах.
На втором этапе плана прибыль будет переведена в общий бюджет ЕС, чтобы помочь поддержать Украину.
Читайте также
Государствам-членам ЕС необходимо будет единогласно поддержать план и дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем деньги смогут быть выплачены Украине.
В рамках этого предложения будут направлены только доходы от активов центрального банка россии. По оценкам комиссии, это будет приносить до 3 млрд евро в год или 15 миллиардов евро в период с 2023 по 2027 год, хотя официальные лица предупредили, что эта сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.
В течение нескольких месяцев европейские чиновники изучали способы изъятия доходов от российских активов около 300 млрд долларов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.