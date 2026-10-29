День финансов: решение по учетной ставке, новый дашборд ДПС, изменения в єОселя

Четверг, 29 октября. Нацбанк повысил учетную ставку, ГНС запустила сервис для анализа доходов плательщиков, а правительство решило определять, каких специалистов больше не хватает экономике.

💼 Война заставила многих украинцев начать все сначала — в другом городе, с новыми обстоятельствами и без привычных источников дохода. Ветеранам по возвращении в гражданскую жизнь также нередко приходится искать новые возможности для заработка. Чтобы и те, и другие больше понимали какие возможности доступны в Украине, и где искать помощь — Finance.ua, в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов , подготовил материал о программах для ВПО и ветеранов, который поможет:

получить новую профессию;

найти работу;

получить финансирование по собственному делу;

пользоваться доступными компенсациями.

Образование, переквалификация, трудоустройство и предпринимательство — мы охватили все аспекты, которые помогут найти источники дохода и возможности для профессионального развития.

👉 Еще больше о доступных программах поддержки и социальных выплатах — в наших материалах спецпроекта «Финансовая опора» по ссылке.

Решения по учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16,5%, учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий.

В Нацбанке говорят , что повышение учетной ставки в октябре усилит трансмиссию предыдущих решений, что поддержит привлекательность гривневых активов. Текущее решение также будет способствовать ограничению давления на валютном рынке, которое усилилось из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий на фоне интенсификации российских атак против бизнеса и населения.

Новый дашборд ДПС

Государственная налоговая служба запустила новый аналитический дашборд «Единый налог третьей группы». Инструмент позволяет анализировать количество налогоплательщиков и задекларированные ими доходы в Украине, отдельных областях и по видам экономической деятельности.

Кстати, ПриватБанк автоматизировал для физических лиц — предпринимателей расчет налогов, формирование и представление деклараций. Система также напоминает о сроках бюджетных платежей и автоматически обновляет реквизиты счетов для уплаты налогов.

💼 Украинский бизнес все чаще работает не только на внутреннем рынке: компании открывают юридические лица за границей, переносят часть операций, нанимают работников в других странах или рассматривают возможность полной релокации. Одним из ключевых вопросов при выборе страны для ведения бизнеса становится налогообложение.

В новой статье Finance.ua разбирает, какую налоговую нагрузку имеет бизнес в Украине, какие основные налоги и взносы он платит и какие дополнительные расходы следует учитывать при ведении компании:

Изменения в єОселя

Для участников программы єОселя обновили предельную стоимость квадратного метра жилья. Чтобы рассчитать предельную стоимость 1 м² жилья по программе єОселя, нужно умножить утвержденную опосредованную стоимость сооружения жилья в соответствующем регионе на два. Обновленные показатели по регионам — по ссылке

Бронирование айтишников

Кабинет министров обновил правила бронирования на критически важных предприятиях. Новые правила вряд ли повлияют на бронирование отдельных специалистов. Риск может возникать на уровне предприятия в целом, если процедура получения или подтверждения критичности станет более сложной или продолжительной.

Выплаты ВПЛ за август

Часть внутренне перемещенных лиц осталась без выплат за август из-за изменений в порядке оказания помощи. Теперь правительство урегулировало этот вопрос : семьям с детьми, которые соответствуют установленным критериям, средства должны начислить автоматически.

Дефицитные профессии

Украина планирует определять , каких специалистов больше не хватает экономике, и ввести отдельную процедуру проверки квалификации иностранцев, которые хотят работать по таким специальностям. Эксперимент планируют проводить в течение военного положения и еще трех месяцев после его завершения.

НДС на посылки из AliExpress, Temu и Amazon

С 1 июля 2027 года в Украине должны заработать новые правила налогообложения международных посылок. Порядок уплаты НДС и таможенных пошлин будет зависеть от того, интегрирован ли зарубежный маркетплейс с украинскими системами. Как рассказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, для покупателей AliExpress и Temu процесс заказа почти не изменится, тогда как клиентам Amazon предположительно придется самостоятельно платить налог через мобильное приложение.

Кредитование оборонных предприятий

Регулятор принял третий пакет изменений, направленных на поддержку кредитования экономики, в частности, оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Новые правила дают банкам больше возможностей для оценки залога и кредитных рисков предприятий, в том числе тех, чье имущество пострадало от российских атак.

Курс доллара и покупка авто

Аналитика Института исследований авторынка свидетельствует , что автомобиль может не измениться в цене в валюте, но стать дороже для украинского покупателя из-за изменения курса гривны. С начала 2026 года по 24 октября официальный курс доллара НБУ вырос с 42,3532 до 45,0510 грн. Поэтому автомобиль за $10 000, который в начале года стоил в гривневом эквиваленте около 423,5 тыс. грн, теперь обходится примерно в 450,5 тыс. грн. То есть только из-за смены курса покупателю нужно почти на 27 тыс. грн больше.