В Сенате представили законопроект об ускорении конфискации активов рф для помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Сенате представили законопроект об ускорении конфискации активов рф для помощи Украине

Казна и Политика
11
В Сенате представили законопроект об ускорении конфискации активов рф для помощи Украине
В Сенате представили законопроект об ускорении конфискации активов рф для помощи Украине
Американские сенаторы представили закон, ускоряющий арест активов российских олигархов, чтобы направить их на помощь и восстановление Украины.
«Этот закон обеспечивает четкий механизм для ускорения конфискации незаконных активов, связанных с путиным, и перевода этих средств на поддержку Украины. путин и его приспешники будут нести ответственность за причиненные ими смерти и разрушения», — заявил один из создателей закона, конгрессмен Уилсон, сообщается на сайте Сената Белого дома.
Читайте также
Приближенные к кремлю олигархи помогали российскому руководству финансировать войну против Украины. Новый законопроект облегчает конфискацию их незаконно нажитых активов и поможет Украине восстановиться после конфликта.
«Предоставив необходимые полномочия правоохранительным органам США, законопроект позволит быстро конфисковать суперяхты, самолеты, особняки, пентхаусы и другие роскошные активы, принадлежащие партнерам путина в конфликте, чтобы поддержать отважных украинских борцов за свободу», — подчеркнул сенатор Блюменталь.
Читайте также
Напомним, Украина может получить российские замороженные активы на сумму 300 миллиардов долларов. В США и странах Европы изучают правовые основания использования этих средств для восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.