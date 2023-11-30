В Сенате представили законопроект об ускорении конфискации активов рф для помощи Украине — Finance.ua

В Сенате представили законопроект об ускорении конфискации активов рф для помощи Украине Сегодня 10:13 — Казна и Политика

В Сенате представили законопроект об ускорении конфискации активов рф для помощи Украине

Американские сенаторы представили закон, ускоряющий арест активов российских олигархов, чтобы направить их на помощь и восстановление Украины.

«Этот закон обеспечивает четкий механизм для ускорения конфискации незаконных активов, связанных с путиным, и перевода этих средств на поддержку Украины. путин и его приспешники будут нести ответственность за причиненные ими смерти и разрушения», — заявил один из создателей закона, конгрессмен Уилсон, сообщается на сайте Сената Белого дома.

Читайте также Боятся за евро: в ЕЦБ отказались передавать Украине прибыль от замороженных активов рф

Приближенные к кремлю олигархи помогали российскому руководству финансировать войну против Украины. Новый законопроект облегчает конфискацию их незаконно нажитых активов и поможет Украине восстановиться после конфликта.

«Предоставив необходимые полномочия правоохранительным органам США, законопроект позволит быстро конфисковать суперяхты, самолеты, особняки, пентхаусы и другие роскошные активы, принадлежащие партнерам путина в конфликте, чтобы поддержать отважных украинских борцов за свободу», — подчеркнул сенатор Блюменталь.

Читайте также Четыре страны ЕС затягивают решение об использовании активов рф

Напомним, Украина может получить российские замороженные активы на сумму 300 миллиардов долларов. В США и странах Европы изучают правовые основания использования этих средств для восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.