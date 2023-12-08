Из-за сомнений некоторых стран ЕС Украина не скоро получит доходы от российских активов — Reuters Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Из-за сомнений некоторых стран ЕС Украина не скоро получит доходы от российских активов — Reuters

Исполнительные власти Европейского союза должны одобрить на следующей неделе законодательное предложение по использованию доходов от замороженных российских активов. Однако сомнения во Франции, Германии и Бельгии означают, что Украина не получит денег в ближайшее время.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Законопроект ожидается 12 декабря, за два дня до саммита лидеров стран ЕС, на котором будут обсуждаться бюджетная и военная помощь Киеву, а также продвижение заявки Украины на членство.

Агентство отмечает, что перспектива вето Венгрии и споры по бюджету между государствами ЕС значительно уменьшают шансы на соглашение относительно доходов от активов.

По словам дипломатов и официальных лиц ЕС, выразивших длительные сомнения трех ключевых столиц, Киев также не получит мгновенных хороших новостей относительно получения доходов, полученных от замороженных российских активов.

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ЕС утверждает, что заморозил российские активы на общую сумму около 21,5 миллиарда евро и что еще 300 миллиардов евро средств российского центрального банка арестовано в ЕС и G7.

Около 125 миллиардов евро из последней суммы принадлежит бельгийской компании Euroclear. Бельгия — государство ЕС, но не член G7 — подсчитала, что соберет 2,3 миллиарда евро налогов в 2023−24 годах. Она заявила, что использует эти средства для помощи Украине.

Предложение ЕК на следующей неделе будет направлено на введение стандартных правил обращения с арестованными активами во всех странах ЕС. Для его ввода в действие требуется единогласная поддержка 27.

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По словам официальных лиц ЕС, это предложение уточняет юридические обязательства привлеченных учреждений, а также поручает оставить замороженные российские активы.

Как отметили еврочиновники, важно, что документ не будет включать прямое предложение о перечислении новых поступлений от этих активов в бюджет ЕС.

Ожидается, что лидеры ЕС не дадут окончательного одобрения предложения на саммите, но, возможно, поручат своим правительствам больше работать над ним. В связи с тем, что Германия и Франция высказывают опасения, скорого соглашения не видно.

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