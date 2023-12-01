Швейцария «заморозила» российские активы на $8,8 миллиарда — Finance.ua
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Швейцария «заморозила» российские активы на $8,8 миллиарда

Фондовый рынок
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Швейцария «заморозила» российские активы на $8,8 миллиарда
Швейцария «заморозила» российские активы на $8,8 миллиарда
Швейцария «заморозила» примерно 7,7 миллиарда швейцарских франков (8,81 миллиарда долларов) финансовых активов, принадлежащих россиянам в соответствии с санкциями, направленными на наказание москвы за ее вторжение в Украину.
Об этом заявило швейцарское правительство в пятницу, передает Reuters.
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Эта цифра является предварительной оценкой. Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) заявил, что эта цифра может быть изменена. Более точная информация ожидается до конца второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки будут отчитываться правительству.
На определение точной цифры влияет количество лиц, добавленных или изъятых из санкционного списка Швейцарии, а также судебные дела по замораживанию или разблокированию дополнительных активов.

Справка Finance.ua:

  • в прошлом году власти Швейцарии в рамках санкций Европейского Союза заблокировали российские активы в стране на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,03 миллиарда долларов);
  • американские сенаторы представили закон, ускоряющий арест активов российских олигархов, чтобы направить их на помощь и восстановление Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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