Бельгийское агентство потратит замороженные российские активы на восстановление Украины — Finance.ua

Бельгийское агентство потратит замороженные российские активы на восстановление Украины Сегодня 08:38 — Мир

Бельгийское агентство потратит замороженные российские активы на восстановление Украины

Бельгийское государственное агентство по развитию Enabel объявило о начале системного сотрудничества с Украиной в сфере восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

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Агентству Enabel поступило финансирование на 150 млн долларов. Средства получили благодаря замороженным в Бельгии российским активам.

Обсуждается возможность использования этих средств в совместном с Всемирным Банком проекте «Hope», цель которого — восстановление разрушенного из-за боевых действий жилья и выплата компенсаций. Еще одной целью проекта является усиление возможностей громад в восстановлении.

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Прогнозируется, что уже в марте этого года бельгийское госагентство приступит к реализации проектов восстановления критической и социальной инфраструктуры. В планы Enabel входит открытие офисов в Киеве и Харькове.

«Вместе с международными партнерами разработали и запустили программу срочных и капитальных ремонтов єВідновлення. Более 40 тысяч украинцев уже получили 3,8 млрд грн. Приглашаем бельгийских партнеров присоединиться», — прокомментировала заместитель министра инфраструктуры Александра Азархина.

Справка Finance.ua:

Европейский банк реконструкции и развития совместно с итальянским правительством предоставит 200 млн евро государственной энергогенерирующей компании «Укргидроэнерго». Средства будут направлены на финансирование проекта «Аварийное восстановление гидроэлектростанций».

государственной энергогенерирующей компании «Укргидроэнерго». Средства будут направлены на финансирование проекта «Аварийное восстановление гидроэлектростанций». В 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.



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