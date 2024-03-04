Бельгийское агентство потратит замороженные российские активы на восстановление Украины — Finance.ua
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Бельгийское агентство потратит замороженные российские активы на восстановление Украины

Мир
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Бельгийское агентство потратит замороженные российские активы на восстановление Украины
Бельгийское агентство потратит замороженные российские активы на восстановление Украины
Бельгийское государственное агентство по развитию Enabel объявило о начале системного сотрудничества с Украиной в сфере восстановления.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
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Агентству Enabel поступило финансирование на 150 млн долларов. Средства получили благодаря замороженным в Бельгии российским активам.
Обсуждается возможность использования этих средств в совместном с Всемирным Банком проекте «Hope», цель которого — восстановление разрушенного из-за боевых действий жилья и выплата компенсаций. Еще одной целью проекта является усиление возможностей громад в восстановлении.
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Прогнозируется, что уже в марте этого года бельгийское госагентство приступит к реализации проектов восстановления критической и социальной инфраструктуры. В планы Enabel входит открытие офисов в Киеве и Харькове.
«Вместе с международными партнерами разработали и запустили программу срочных и капитальных ремонтов єВідновлення. Более 40 тысяч украинцев уже получили 3,8 млрд грн. Приглашаем бельгийских партнеров присоединиться», — прокомментировала заместитель министра инфраструктуры Александра Азархина.

Справка Finance.ua:

  • Европейский банк реконструкции и развития совместно с итальянским правительством предоставит 200 млн евро государственной энергогенерирующей компании «Укргидроэнерго». Средства будут направлены на финансирование проекта «Аварийное восстановление гидроэлектростанций».
  • В 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.
По материалам:
ua.news
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