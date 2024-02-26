Быстрое восстановление Украины: сколько даст использование прибыли с активов рф — Finance.ua

Быстрое восстановление Украины: сколько даст использование прибыли с активов рф Сегодня 16:15

Быстрое восстановление Украины: сколько даст использование прибыли с активов рф

Восстановление Украины — это два больших трека. Один касается послевоенного восстановления. Он требует колоссальных сумм, поскольку прямые убытки от российской агрессии составляют около 750 млрд долл., а с учетом косвенных убытков сумма достигает около триллиона.

Об этом в эфире телеканала FfeeDom сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Но есть еще один трек — план так называемого быстрого восстановления (Fast Recovery Plan). Там идет речь о сумме около 15 млрд дол. Именно для него предлагается использовать доходы от замороженных на Западе российских активов.

Быстрое восстановление предполагает восстановление экономики и решение гуманитарных вопросов, прежде всего связанных с восстановлением жилья.

Читайте также Bloomberg назвал причину, почему США не вводят более жесткие санкции против россии

«Когда речь идет о скорейшем восстановлении экономики Украины, решении таких гуманитарных вопросов, то это 15 млрд долл., которые нужны для страны для того, чтобы быстро восстановиться. Здесь, насколько я понимаю, на текущем этапе говорится, что можно пользоваться теми доходами, которые заработаны на замороженных активах российской федерации. Так, есть, с одной стороны, помощь европейцев и стран участников „Большой семерки“, но в то же время правильно и справедливо воспользоваться этим профитом, прибылью, заработанной на российских активах», — отметил Устенко.

По его оценке, прибыль, которую приносят 300−350 млрд дол. активов Центробанка рф, можно оценить на уровне как минимум 3 млрд дол. в годовом исчислении.

Читайте также Украина в 2024 году рассчитывает получить 4 миллиарда долларов из замороженных активов рф

На самом деле эта цифра может колебаться от 3 млрд дол. до, я бы оценил, 8 млрд дол. в годовом исчислении. То есть минимум, о котором мы с вами говорим за два года этой войны, — это 6 млрд дол. при плохом раскладе. Если говорить о более оптимистичном сценарии, он и более реалистичен, то мы говорим о сумме до 10 млрд дол. Эта сумма, о которой договорились, разрабатывая юридический механизм, должна быть передана Украине как раз для программы Fast Recovery Plan — для быстрого восстановления", — заявил Олег Устенко.

Он отметил, что сами замороженные средства рф, включая уже учтенные и еще не учтенные активы российской номенклатуры, могут быть использованы уже в послевоенный период для глобального восстановления Украины.

uatv По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.