Bloomberg назвав причину, почему США не вводят более жесткие санкции против России. — Finance.ua

Bloomberg назвав причину, почему США не вводят более жесткие санкции против России. Сегодня 16:30 — Мир

чтобы не расшатывать мировую экономику.

Джо Байден 23 февраля объявил о новых санкциях против россии. Однако США воздержались от введения наиболее жестких мер,

Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что это крупнейший 200-страничный список базирующихся в россии объектов, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и других странах пакет финограничений с начала полномасштабной агрессии россии против Украины.

В издании прилагается, не менее заметны компании и сектора, не попавшие в этот список. Речь идет о металлургическом секторе, ограничениях, связанных с энергетикой, а также вторичные санкции против банков.

«Эта осторожность отражает то, что, несмотря на все разговоры Байдена о санкциях, его команда по-прежнему не желает заниматься потоками доходов, которые, по мнению экспертов, действительно нанесут ущерб экономике россии, из-за страха вызвать масштабные потрясения, которые могут отразиться на экономике США», — пишет Bloomberg.

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Предполагается, что возможными целями в рамках более жесткого подхода могут стать иностранные банки, которые помогают россии закупать технологии и материалы, необходимые ей для продолжения войны, а также торговля обогащенным ураном и металлами, такими как алюминий и никель. США также могут конфисковать и распределить замороженные российские суверенные активы. Все эти меры несут на себе значительные риски.

По словам бывшего чиновника Министерства финансов США Кима Донована, необходимо ввести более стратегические меры, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику в целом, чтобы действительно повлиять на россию.

«Нам придется начать принимать более сложные решения и принимать последствия, сопровождающие эти решения», — резюмировал он.

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Напомним, США введут санкции против более 500 человек из-за агрессии россии. Джо Байден уточнил, что санкции будут касаться причастных к заключению Навального, а также российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса, сетей закупок и участвующих в обходе санкций.

УНІАН По материалам:

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