ЕС продлил санкции против россии еще на год — Finance.ua

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ЕС продлил санкции против россии еще на год

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ЕС продлил санкции против россии еще на год
ЕС продлил санкции против россии еще на год
Европейский Союз продлил санкции за незаконное признание, оккупацию или аннексию российской федерацией отдельных неподконтрольных правительству территорий Украины еще на год — до 24 февраля 2025 года.
Об этом свидетельствуют данные из Официального журнала ЕС от 20 февраля.
Решение, как сообщается, принял Совет ЕС 19 февраля.
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В решении напоминается, что 23 февраля 2022 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2022/266, а 6 октября 2022 года в ответ на незаконную аннексию территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины российской федерацией принял решение (CFSP) 2022/1908. Этим решением были внесены изменения в решение (CFSP) 2022/266, в частности, расширен географический охват ограничений, чтобы охватить все неподконтрольные правительству территории Украины в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.
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«На основании пересмотра решения (CFSP) 2022/266 и до тех пор, пока незаконные действия российской федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить в действии все меры, введенные Союзом, и принять дополнительные меры, если это необходимо. Следовательно, содержащиеся в решении ограничительные меры (CFSP) 2022/266 должны быть продлены еще на 12 месяцев до 24 февраля 2025 года», — говорится в решении Совета ЕС от 19 февраля.
Это решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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