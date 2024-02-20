ЕС продлил санкции против россии еще на год — Finance.ua

ЕС продлил санкции против россии еще на год Сегодня 11:13

ЕС продлил санкции против россии еще на год

Европейский Союз продлил санкции за незаконное признание, оккупацию или аннексию российской федерацией отдельных неподконтрольных правительству территорий Украины еще на год — до 24 февраля 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные из Официального журнала ЕС от 20 февраля.

Решение, как сообщается, принял Совет ЕС 19 февраля.

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В решении напоминается, что 23 февраля 2022 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2022/266, а 6 октября 2022 года в ответ на незаконную аннексию территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины российской федерацией принял решение (CFSP) 2022/1908. Этим решением были внесены изменения в решение (CFSP) 2022/266, в частности, расширен географический охват ограничений, чтобы охватить все неподконтрольные правительству территории Украины в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

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«На основании пересмотра решения (CFSP) 2022/266 и до тех пор, пока незаконные действия российской федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить в действии все меры, введенные Союзом, и принять дополнительные меры, если это необходимо. Следовательно, содержащиеся в решении ограничительные меры (CFSP) 2022/266 должны быть продлены еще на 12 месяцев до 24 февраля 2025 года», — говорится в решении Совета ЕС от 19 февраля.

Это решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале ЕС.

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УНН По материалам:

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