Новый пакет антироссийских санкций будет направлен против производства дронов — Finance.ua

Новый пакет антироссийских санкций будет направлен против производства дронов Сегодня 16:45

Новый пакет антироссийских санкций будет направлен против производства дронов

Евросоюз включит ограничения против производства дронов в 13-й пакет антироссийских санкций. Его принятие находится на финальной стадии.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе общения с журналистами.

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«Сейчас мы находимся в процессе принятия тринадцатого пакета санкций, в том числе в отношении беспилотников. Мы находимся на последних метрах», — рассказала глава МИД.

Она подчеркнула, что санкции против россии необходимо усиливать и дальше.

По мнению Бербок, полномасштабное вторжение в Украину пробудило Европу от глубокого сна.

Министр отметила, что через два года войны Украина не только продолжает отстаивать свободу и демократию, но и более чем когда-либо продвинулась на пути к вступлению в Европейский союз.

Глава МИД добавила, что ее страна продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно. И это отметили в новом соглашении о гарантиях безопасности.

Напомним, в январе в ЕС начали обсуждать 13-й пакет санкций против россии. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По информации западных СМИ, в пакет не будут добавлять новые ограничения на импорт российской продукции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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