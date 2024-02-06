Боррель рассказал о деталях тринадцатого пакета санкций против рф — Finance.ua

Боррель рассказал о деталях тринадцатого пакета санкций против рф Сегодня 14:32

Боррель рассказал о деталях тринадцатого пакета санкций против рф

Подготовка 13-го пакета санкций ЕС против россии продолжается, хотя государства-члены Евросоюза еще не договорились по нему окончательно.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы готовим новый пакет санкций против россии. (…) Работа продолжается: пакет будет касаться многих людей и институтов — от персональных санкций до фирм разных стран, участвующих в обходе санкций. Но между государствами-членами до сих пор нет окончательного согласия, поэтому я не могу говорить о подробностях», — сказал Боррель на пресс-конференции в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам, работа над ограничительными мерами относительно рф продолжается на постоянной основе, «ежемесячно появляется новый пакет санкций против россии».

Боррель сообщил, что он находился в пути в Украину и сделал остановку в Варшаве для консультаций с польской стороной, «чтобы лучше понять, что происходит в Украине и как мы можем продолжать нашу поддержку».

Напомним, в 13-м пакете санкций против россии Европейская комиссия не добавит новых запретов на импорт российских товаров, чтобы успеть принять его ко второй годовщине вторжения в Украину, писал Reuters.

В Украине начал действовать Государственный реестр санкций, в котором уже есть 17 202 физических и юридических лица. Реестр был создан для предоставления бесплатного публичного доступа гражданам к актуальной и достоверной информации о субъектах, в отношении которых применены санкции.

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