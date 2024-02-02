российские банки увеличили доходы в 16 раз в прошлом году, несмотря на санкции — FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

российские банки увеличили доходы в 16 раз в прошлом году, несмотря на санкции — FT

Фондовый рынок
49
российские банки увеличили доходы в 16 раз в прошлом году, несмотря на санкции — FT
российские банки увеличили доходы в 16 раз в прошлом году, несмотря на санкции — FT
Несмотря на жесткие международные санкции, направленные на изоляцию российской финансовой системы как наказание за полномасштабное вторжение в Украину, в 2023 году российские банки заработали 3,3 трлн рублей ($37 млрд), что примерно в 16 раз больше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщает Financial Times.
Читайте также
российские банки сообщили о рекордных доходах в прошлом году, которые были обусловлены повышенным спросом на ипотечные кредиты, субсидируемые государством, а также бумом финансирования для приобретения активов, которые продают покидающие страну западные компании.
По словам директора департамента банковского регулирования Центрального банка рф Александра Данилова, этот показатель стал «в определенной степени неожиданностью». В марте прогнозировали, что прибыль будет более скромной и только «превысит 1 трлн рублей ($11 млрд)».
Читайте также
Как отмечает издание, рекордная прибыль — еще один признак относительной устойчивости российской экономики, несмотря на усилия США и Европы нанести ей ущерб с помощью торговых ограничений и других карательных мер. Граждане россии спешили брать ипотечные кредиты либо из-за опасений, что программа не будет продлена после лета, либо для того чтобы быстро инвестировать обесцененные рубли в недвижимость.
«Банковский сектор выглядит стабильным, и я не вижу никаких тревожных сигналов в настоящее время», — отметила Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia, которая ранее работала в Центральном банке россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.