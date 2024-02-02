российские банки увеличили доходы в 16 раз в прошлом году, несмотря на санкции — FT
Несмотря на жесткие международные санкции, направленные на изоляцию российской финансовой системы как наказание за полномасштабное вторжение в Украину, в 2023 году российские банки заработали 3,3 трлн рублей ($37 млрд), что примерно в 16 раз больше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщает Financial Times.
российские банки сообщили о рекордных доходах в прошлом году, которые были обусловлены повышенным спросом на ипотечные кредиты, субсидируемые государством, а также бумом финансирования для приобретения активов, которые продают покидающие страну западные компании.
По словам директора департамента банковского регулирования Центрального банка рф Александра Данилова, этот показатель стал «в определенной степени неожиданностью». В марте прогнозировали, что прибыль будет более скромной и только «превысит 1 трлн рублей ($11 млрд)».
Как отмечает издание, рекордная прибыль — еще один признак относительной устойчивости российской экономики, несмотря на усилия США и Европы нанести ей ущерб с помощью торговых ограничений и других карательных мер. Граждане россии спешили брать ипотечные кредиты либо из-за опасений, что программа не будет продлена после лета, либо для того чтобы быстро инвестировать обесцененные рубли в недвижимость.
«Банковский сектор выглядит стабильным, и я не вижу никаких тревожных сигналов в настоящее время», — отметила Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia, которая ранее работала в Центральном банке россии.
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