Экономика рф в этом году растет быстрее, чем ожидалось, — МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экономика рф в этом году растет быстрее, чем ожидалось, — МВФ

Мир
26
Экономика рф в этом году растет быстрее, чем ожидалось, — МВФ
Экономика рф в этом году растет быстрее, чем ожидалось, — МВФ
Международный валютный фонд повысил прогноз роста российского ВВП на 2024 год до 2,6%: ранее МВФ прогнозировал рост на 1,1%.
Такие данные представлены в новом обзоре, опубликованном на официальном сайте организации.
Читайте также
«В 2024 году показатель был пересмотрен в сторону повышения на 1,5 процентного пункта по сравнению с октябрьским показателем 2023 года, отражающим перенос более сильного, чем ожидалось, роста экономики в прошлом году за счет высоких военных расходов и внутреннего потребления, поддерживаемого ростом заработной платы на напряженном рынке труда», — говорится в докладе организации.
В МВФ заявили, что по итогам прошлого года российская экономика выросла на 3%. При этом в 2025 году фонд ожидает роста российского ВВП всего на 1,1%.
Читайте также
Что касается мировой экономики, то, по оценкам фонда, она в прошлом году выросла на 3,1%. Прогноз на этот год был повышен и теперь составляет 3,1%. В 2025 году МВФ ожидает рост глобальной экономики на 3,2%.

Справка Finance.ua:

  • в конце прошлого года в МВФ заявили, что в 2024 году рост украинской экономики составит 3−4%. Инфляция в новом году составит 9,5%. Кроме того, в фонде ожидают сокращения безработицы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.