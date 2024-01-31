Экономика рф в этом году растет быстрее, чем ожидалось, — МВФ Сегодня 10:45 — Мир

Экономика рф в этом году растет быстрее, чем ожидалось, — МВФ

Международный валютный фонд повысил прогноз роста российского ВВП на 2024 год до 2,6%: ранее МВФ прогнозировал рост на 1,1%.

Такие данные представлены в новом обзоре, опубликованном на официальном сайте организации.

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«В 2024 году показатель был пересмотрен в сторону повышения на 1,5 процентного пункта по сравнению с октябрьским показателем 2023 года, отражающим перенос более сильного, чем ожидалось, роста экономики в прошлом году за счет высоких военных расходов и внутреннего потребления, поддерживаемого ростом заработной платы на напряженном рынке труда», — говорится в докладе организации.

В МВФ заявили, что по итогам прошлого года российская экономика выросла на 3%. При этом в 2025 году фонд ожидает роста российского ВВП всего на 1,1%.

Что касается мировой экономики , то, по оценкам фонда, она в прошлом году выросла на 3,1%. Прогноз на этот год был повышен и теперь составляет 3,1%. В 2025 году МВФ ожидает рост глобальной экономики на 3,2%.

Справка Finance.ua:

в конце прошлого года в МВФ заявили, что в 2024 году рост украинской экономики составит 3−4%. Инфляция в новом году составит 9,5%. Кроме того, в фонде ожидают сокращения безработицы.

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УНІАН По материалам:

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