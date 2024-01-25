Минэкономики назвало цифру роста ВВП Украины в прошлом году — Finance.ua

Минэкономики назвало цифру роста ВВП Украины в прошлом году Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Минэкономики назвало цифру роста ВВП Украины в прошлом году

По предварительным оперативным оценкам, реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Министерства экономики.

«В 2023 году украинская экономика проявила высокую устойчивость, вернулась к восстановительному росту и по итогам года показала лучшие результаты, чем прогнозировалось в начале года», — говорится в сообщении.

Как отмечается в обзоре, результат является отражением улучшения ситуации в стране благодаря профессионализму и устойчивости ВСУ, системной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.

В министерстве также отмечают «слаженную работу правительства и бизнеса».

В течение 2023 года ситуация на валютном рынке оставалась стабильной и контролируемой, говорится в обзоре. Так, благодаря существенным поступлениям от международных партнеров и накоплению значительного уровня международных резервов НБУ в октябре перешел в режим управляемой гибкости обменного курса (по состоянию на конец года гривна девальвировала на 3,9% до 38 грн/доллар). По состоянию на конец 2023 г. международные резервы выросли на 42,2% до 40,5 млрд долларов.

«Темп роста потребительских цен на протяжении всего 2023 года отвечает наиболее спокойным, с точки зрения инфляции, годам мирного времени, а в годовом измерении (5,1%) он достиг самого низкого уровня за последние 3 года», — говорится в документе.

В обзоре также отмечается, что Минэкономики под бюджетные расчеты 2024 года закладывало рост ВВП на уровне 5%.

Справка Finance.ua:

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (с предыдущего диапазона 1−3%). Однако ожидается, что в 2024 г. рост снизится до 3−4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими;

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9% до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз — 3,5%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.