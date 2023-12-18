Плюс 2% ВВП. Вступление Украины в ЕС подтолкнет экономику страны — прогноз Сегодня 09:45

Плюс 2% ВВП. Вступление Украины в ЕС подтолкнет экономику страны — прогноз

Вступление Украины в ЕС может увеличить рост ВВП страны на 1−2%. Такой прогноз сделал британский историк и журналист Тимоти Эш, отметив, что этот шаг станет трансформационным для Украины.

«Единственное, что Украина упустила после 1991 года, что во многом объясняет ее отсталость с тех пор — это отсутствие якоря реформы — теперь у нее есть два: поддержка МВФ и вступление в ЕС. Последнее имеет огромное значение и действительно трансформационное для Украины. Так было для всех бывших коммунистических стран, присоединившихся к ЕС, от Эстонии до Румынии. По моему мнению, вступление в ЕС добавит 1−2% к тенденции роста страны в год», — отметил эксперт.

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Кроме того, Эш говорит и об устойчивости украинской экономики (людей) — она может даже превзойти ожидания МВФ и вырасти более чем на 5% в этом году. «Я бы поставил большую часть последнего (рост — ред.) на силу, мужество и инновации украинцев, и это делает меня очень оптимистичным по поводу долгосрочной траектории роста Украины после завершения войны», — говорит он.

Ранее сообщалось, что 14 декабря Евросовет принял решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз с Украиной и Молдовой, а также предоставил статус кандидата Грузии.

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Источник NV из окружения президента Евросовета Шарля Мишеля сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал в тот момент, когда лидеры стран Евросоюза приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Такой шаг в Брюсселе называется конструктивным содержанием. Он позволяет принимать важные решения без участия некоторых членов — «если кто-то не присутствует, значит, его нет».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС не содержит никаких дополнительных условий.

НВ По материалам:

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