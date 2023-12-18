Плюс 2% ВВП. Вступление Украины в ЕС подтолкнет экономику страны — прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Плюс 2% ВВП. Вступление Украины в ЕС подтолкнет экономику страны — прогноз

30
Плюс 2% ВВП. Вступление Украины в ЕС подтолкнет экономику страны — прогноз
Плюс 2% ВВП. Вступление Украины в ЕС подтолкнет экономику страны — прогноз
Вступление Украины в ЕС может увеличить рост ВВП страны на 1−2%. Такой прогноз сделал британский историк и журналист Тимоти Эш, отметив, что этот шаг станет трансформационным для Украины.
«Единственное, что Украина упустила после 1991 года, что во многом объясняет ее отсталость с тех пор — это отсутствие якоря реформы — теперь у нее есть два: поддержка МВФ и вступление в ЕС. Последнее имеет огромное значение и действительно трансформационное для Украины. Так было для всех бывших коммунистических стран, присоединившихся к ЕС, от Эстонии до Румынии. По моему мнению, вступление в ЕС добавит 1−2% к тенденции роста страны в год», — отметил эксперт.
Читайте также
Кроме того, Эш говорит и об устойчивости украинской экономики (людей) — она может даже превзойти ожидания МВФ и вырасти более чем на 5% в этом году. «Я бы поставил большую часть последнего (рост — ред.) на силу, мужество и инновации украинцев, и это делает меня очень оптимистичным по поводу долгосрочной траектории роста Украины после завершения войны», — говорит он.
Ранее сообщалось, что 14 декабря Евросовет принял решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз с Украиной и Молдовой, а также предоставил статус кандидата Грузии.
Читайте также
Источник NV из окружения президента Евросовета Шарля Мишеля сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал в тот момент, когда лидеры стран Евросоюза приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Такой шаг в Брюсселе называется конструктивным содержанием. Он позволяет принимать важные решения без участия некоторых членов — «если кто-то не присутствует, значит, его нет».
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС не содержит никаких дополнительных условий.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.