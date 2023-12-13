Украина почти полностью выполнила рекомендации на пути к членству в ЕС — Урсула фон дер Ляен Сегодня 15:45

Украина почти полностью выполнила рекомендации на пути к членству в ЕС — Урсула фон дер Ляен

Украина продемонстрировала решительность в реализации реформ и почти полностью выполнила рекомендации Европейской комиссии по преобразованиям на пути членства в ЕС.

Об этом сегодня в Страсбурге, выступая на пленарном заседании Европейского Парламента, посвященном подготовке к Европейскому Совету 14−15 декабря, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Укринформ.

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«Украина делает огромное продвижение в реформах, которые ведут ее в наш Европейский Союз. Наш доклад по расширению в прошлом месяце демонстрирует четкий прогресс, более 90 процентов этих реформ были завершены к тому времени. Мы определили четыре реформы, в которых необходимо предпринять окончательные шаги. Со времен доклада до сих пор Украина продолжала работать над всеми ими», — отметила президент Европейской комиссии.

Она напомнила, что Верховная Рада Украины только что приняла два антикоррупционных закона — по увеличению численности НАБУ и по декларированию активов, а также внесла дополнения к законодательству о национальных меньшинствах, чтобы выполнить остальные рекомендации Венецианской комиссии.

«Этот закон предусматривает более широкое использование языков меньшинств в школах, книгах и в ходе публичных мероприятий. Действительно, группы национальных меньшинств уже дали положительную реакцию на это законодательство. И наша первая оценка также положительна», — сказала Урсула фон дер Ляен.

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Президент Еврокомиссии отметила: если все эти законы будут эффективно имплементированы, это означает выполнение трех из четырех окончательных рекомендаций. При этом, отметила фон дер Ляен, украинские власти уже предложили новый закон о лоббизме, который имеет целью ограничить влияние олигархов и выполнить последнюю рекомендацию Европейской комиссии.

«Это тяжелая работа, но цель в выполнении всех семи рекомендаций достижима. Я думаю, что Украина, быстро совершая эту тяжелую работу, демонстрирует нам, насколько сильно они (украинцы. — Ред.) заботятся о нашем Европейском Союзе и о наших ценностях. Поэтому мы должны отвечать (уровню. — Ред.) их решимости», — добавила Урсула фон дер Ляен.

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Укрінформ По материалам:

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