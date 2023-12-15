Лидеры ЕС поддержали начало переговоров о вступлении с Украиной — Finance.ua

Лидеры ЕС поддержали начало переговоров о вступлении с Украиной Сегодня 09:50 — Казна и Политика

Лидеры ЕС поддержали начало переговоров о вступлении с Украиной

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Об этом сообщает « Европейская правда » со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля.

«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой», — написал Мишель в Twitter (X).

Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку).

Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это решение.

«Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет», — написал Зеленский в соцсети X.

По данным The Guardian , выступавший против открытия переговоров венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал во время голосования по Украине.

Позже он заявил, что «Венгрия не меняет свою позицию», добавив, что все остальные страны-члены ЕС настаивали на том, чтобы открыть переговоры с Киевом, и в результате Венгрия решила, что 26 стран «могут идти своим путем в то время как Будапешт остается в стороне от решения».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал решение лидеров ЕС. Соответствующее сообщение он также опубликовал на странице соцсети Х.

«Венгрия не будет участвовать в этом плохом решении. Украина не готова начинать переговоры о вступлении в ЕС, в нынешних обстоятельствах это нерационально.

Венгрия не меняет свою позицию и решила, что 26 стран могут идти своим путем, а она остается в стороне", — заявил Орбан.

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Как пояснил неназванный главенствующий представитель ЕС, на которого ссылается Радио Свобода, 26 лидеров приняли вполне законное решение начать переговоры по вступлению Украины. Венгерский премьер-министр не наложил на него вето.

«Орбана во время голосования не было. Решение было принято 26 лидерами. Орбан мог делегировать кого-то вместо себя, чтобы заблокировать решение, но он этого не сделал. Принятое решение абсолютно законно с точки зрения процедуры.

У Орбана было 100 вариантов заблокировать начало переговоров, но он этого не сделал — ни сам, ни через кого-то делегированного, а просто покинул раньше зал. Решение вполне легитимно что касается начала переговоров", — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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