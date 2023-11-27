Сколько времени проходило между началом переговоров и вступлением стран в ЕС (инфографика) — Finance.ua
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Сколько времени проходило между началом переговоров и вступлением стран в ЕС (инфографика)

Мир
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Сколько времени проходило между началом переговоров и вступлением стран в ЕС (инфографика)
Сколько времени проходило между началом переговоров и вступлением стран в ЕС (инфографика)
Аналитики «Слово и дело» исследовали, сколько времени проходило между началом переговоров и присоединением к блоку разных стран.
«Ожидается, что в марте стартуют переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, если обе стороны „выполнят домашнее задание“, Украина может стать членом блока до 2030 года. В украинском правительстве надеются, что процесс пойдет быстрее», — сказано в сообщении.
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История Европейского Союза началась 1 января 1958 года, основательницами стали шесть стран — Бельгия, Италия, Германия, Франция, Нидерланды, Люксембург. В настоящее время в Евросоюзе 27 стран.
Каждая страна, желающая стать членом ЕС, проходит четыре этапа:
  1. подача заявления;
  2. обретение статуса кандидата;
  3. переговоры;
  4. непосредственно вступление.
Для перехода к любому из следующих этапов процесса требуется единогласное одобрение Еврокомиссии, Евросовета, а также лидеров ЕС.
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У каждой страны процесс присоединения занял разное время — в частности, это зависит от способности быстро провести внутренние реформы, а также от политической воли всех сторон.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
Быстрее всего членами ЕС в 1995 году стали Австрия, Финляндия и Швеция — между переговорами и присоединением прошел всего год и 11 месяцев.
Два с половиной года прошло между началом переговоров и вступлением в ЕС в 1973 году Дании, Ирландии и Великобритании (уже покинула блок).
4 года и 2 месяца прошло с начала переговоров до вступления в Евросоюз Словакии, Латвии, Литвы, Мальты (2004 год). Чуть больше — 4 года и 5 месяцев — занял процесс у Греции (1981 год).
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Словения, Венгрия, Чехия, Польша, Эстония и Кипр после начала переговоров ожидали вступления в Евросоюз 6 лет и один месяц.
6 лет и 10 месяцев прошло от старта переговоров до вступления в блок Румынии, Болгарии и Испании.
Больше времени для присоединения к Евросоюзу понадобилось Португалии (7 лет и 2 месяца) и Хорватии (7 лет и 8 месяцев).
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Но есть случаи и хуже: Черногория с июня 2012 находится в процессе переговоров, Сербия — с января 2014-го.
Турция начала переговоры с Евросоюзом о членстве в октябре 2005 года, уже четыре года они заморожены.
Албания и Македония начали переговоры только в июле прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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