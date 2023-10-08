Вступление в Евросоюз: какие шаги к цели уже сделала Украина — Finance.ua

Вступление в Евросоюз: какие шаги к цели уже сделала Украина Сегодня 21:19 — Казна и Политика

Вступление в Евросоюз: какие шаги к цели уже сделала Украина

Страны Евросоюза могут уже в декабре начать официальные переговоры по членству Украины, этому предшествует представление отчета о выполнении семи рекомендаций. По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, общий консенсус по переговорам есть, и в Евросоюзе уже начинают обсуждать возможность расширения блока до 36 стран и то, какие изменения для этого нужны.

Об этом пишет «Слово и дело».

Путь Украины к членству формально начался с подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году.

В настоящее время Украина выполнила 79% СА. Наибольший прогресс достигнут в таких сферах: интеллектуальная собственность (98%), статистика и обмен информацией (96%), гуманитарная политика (94%).

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Наименьший прогресс Украина показала в сфере сотрудничества и борьбы с мошенничеством — всего 24%. Причем у парламента прогресса нет совсем (у Кабмина 25%). Например, законопроекты «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия со средствами бюджетов Европейского Союза» и «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия со средствами бюджетов Европейского Союза» разработаны, но не приняты.

На 55% выполнены условия в сфере транспортной инфраструктуры и почтовых услуг. Прогресс в выполнении задач на этот год составляет 71%, но есть риск не успеть усовершенствовать законодательство по сертификации транспортных средств, снижению уровня шумового загрязнения колесными транспортными средствами, безопасности двух- или трехколесных транспортных средств и квадроциклов и прочее. Верховная Рада здесь выполнила 19% своих задач, Кабмин — 58%.

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Кроме того, на 61% выполнена задача по гармонизации с ЕС по таможенным вопросам. Кабмин здесь выполнил 66% того, что должен был, Рада — 48%.

Инфографика: «Слово и дело»

В 2019 году Украина закрепила в Конституции курс на членство в Евросоюз и НАТО, а после начала полномасштабной войны подала заявку на статус кандидата в члены ЕС.

Статус кандидата в члены ЕС Украина получила в июне 2022-го, а вместе с ним и семь требований, по итогам выполнения которых и будет принято решение по переговорам:

реформа Конституционного суда

продолжение судебной реформы — Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей

усиление борьбы с коррупцией

борьба с отмыванием денег

антиолигархическая реформа

принятие законодательства о медиа

завершение реформы законодательной базы по национальным меньшинствам.

В Кабмине заявили, что все семь требований на 100% выполнить Украина не успеет, но Стефанишина уверена, что переговоры все равно начнутся.

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По оценке аналитического центра «Новая Европа», оценить выполнение Украиной условий можно на 8,1 из 10 баллов. Самый проблемный критерий — борьба с отмыванием денег.

Предварительно 31 октября Еврокомиссия представит отчет с оценкой успехов Украины. «Когда Еврокомиссия выпустит свой доклад, мы должны работать индивидуально с государствами-членами. И на каждом этапе пути каждое государство-член может задавать собственные вопросы, не обязательно касающиеся семи рекомендаций, чтобы выстроить консенсус перед декабрем 2023 года», — рассказала Стефанишина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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