Вступление в Евросоюз: какие шаги к цели уже сделала Украина — Finance.ua

Вступление в Евросоюз: какие шаги к цели уже сделала Украина
Страны Евросоюза могут уже в декабре начать официальные переговоры по членству Украины, этому предшествует представление отчета о выполнении семи рекомендаций. По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, общий консенсус по переговорам есть, и в Евросоюзе уже начинают обсуждать возможность расширения блока до 36 стран и то, какие изменения для этого нужны.
Об этом пишет «Слово и дело».
Путь Украины к членству формально начался с подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году.
В настоящее время Украина выполнила 79% СА. Наибольший прогресс достигнут в таких сферах: интеллектуальная собственность (98%), статистика и обмен информацией (96%), гуманитарная политика (94%).
Наименьший прогресс Украина показала в сфере сотрудничества и борьбы с мошенничеством — всего 24%. Причем у парламента прогресса нет совсем (у Кабмина 25%). Например, законопроекты «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия со средствами бюджетов Европейского Союза» и «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия со средствами бюджетов Европейского Союза» разработаны, но не приняты.
На 55% выполнены условия в сфере транспортной инфраструктуры и почтовых услуг. Прогресс в выполнении задач на этот год составляет 71%, но есть риск не успеть усовершенствовать законодательство по сертификации транспортных средств, снижению уровня шумового загрязнения колесными транспортными средствами, безопасности двух- или трехколесных транспортных средств и квадроциклов и прочее. Верховная Рада здесь выполнила 19% своих задач, Кабмин — 58%.
Кроме того, на 61% выполнена задача по гармонизации с ЕС по таможенным вопросам. Кабмин здесь выполнил 66% того, что должен был, Рада — 48%.
В 2019 году Украина закрепила в Конституции курс на членство в Евросоюз и НАТО, а после начала полномасштабной войны подала заявку на статус кандидата в члены ЕС.
Статус кандидата в члены ЕС Украина получила в июне 2022-го, а вместе с ним и семь требований, по итогам выполнения которых и будет принято решение по переговорам:
- реформа Конституционного суда
- продолжение судебной реформы — Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей
- усиление борьбы с коррупцией
- борьба с отмыванием денег
- антиолигархическая реформа
- принятие законодательства о медиа
- завершение реформы законодательной базы по национальным меньшинствам.
В Кабмине заявили, что все семь требований на 100% выполнить Украина не успеет, но Стефанишина уверена, что переговоры все равно начнутся.
Читайте также
По оценке аналитического центра «Новая Европа», оценить выполнение Украиной условий можно на 8,1 из 10 баллов. Самый проблемный критерий — борьба с отмыванием денег.
Предварительно 31 октября Еврокомиссия представит отчет с оценкой успехов Украины. «Когда Еврокомиссия выпустит свой доклад, мы должны работать индивидуально с государствами-членами. И на каждом этапе пути каждое государство-член может задавать собственные вопросы, не обязательно касающиеся семи рекомендаций, чтобы выстроить консенсус перед декабрем 2023 года», — рассказала Стефанишина.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью