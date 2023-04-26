Италия поддержала скорейшее вступление Украины в ЕС — Finance.ua

Италия поддержала скорейшее вступление Украины в ЕС Сегодня 18:13

Президент Италии Серджо Матарелла и премьер-министр Джорджа Мэлони поддержали скорейшее вступление Украины в Евросоюз и пообещали свое содействие в этом процессе. Об этом они сказали в среду, 26 апреля, на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем

В частности, президент Италии Серджо Матарелла заявил, что мир по итогам войны обязательно должен быть справедливым для Украины, а также высказался за скорейшее ее присоединение к Евросоюзу.

«Италия выражает решительную поддержку тому, чтобы Украина присоединилась к ЕС в самый быстрый возможный срок, и мы приветствуем обязательства украинских властей двигаться по пути реформ», — сказал итальянский президент на встрече со Шмыгалем в Квиринальском дворце, сообщила «Европейская правда» со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Матарелла отметил, что Италия настроена в полной мере поддерживать Украину во всех областях и столько, сколько это будет необходимо.

«Защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины — фундаментальная ценность для всех стран мира, выступающих за свободу народов и свободу личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир с уважением к территориальной целостности Украины», — подчеркнул президент Италии.

В свою очередь премьер-министр Джорджа Мелони отметила, что Италия будет помогать Украине как можно быстрее выполнить критерии, необходимые для полноценного членства в ЕС и ускорения процесса начала переговоров о вступлении.

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