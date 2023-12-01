«Согласия не будет»: Орбан предлагает отложить вопрос вступления Украины в ЕС на 5−10 лет — Finance.ua

«Согласия не будет»: Орбан предлагает отложить вопрос вступления Украины в ЕС на 5−10 лет Сегодня 16:15

«Согласия не будет»: Орбан предлагает отложить вопрос вступления Украины в ЕС на 5−10 лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии. Поэтому он предложил Евросоюзу отложить вопрос о членстве Украины на 5−10 лет, а пока заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.

Об этом он сказал в интервью радио Kossuth, пишет Index.

«Есть много вопросов, на которые мы не знаем ответов: Украина находится в состоянии войны и ее правовая система работает иначе, чем в мирной стране», — заявил Орбан.

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Он добавил, что сейчас невозможно узнать численность населения Украины.

Также невозможно предсказать, сколько денег придется потратить на развитие Украины и откуда эти деньги возьмутся.

По мнению политика, Европейский Союз должен сначала установить стратегическое партнерство с Украиной, но это произойдет только спустя много лет.

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«Мы дали украинцам сто миллиардов евро, но если бы мы использовали их на развитие Европы, экономика была бы в лучшем состоянии. Цены на коммунальные услуги сейчас выросли, безработица выше», — подчеркнул Орбан.

Также премьер-министр Венгрии предложил даже не выносить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз в повестку дня саммита в декабре.

«Наперед понятно, что согласия среди стран не будет», — заявил Орбан.

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По его словам, в настоящее время переговоры о вступлении Украины в ЕС «не отвечают интересам Венгрии».

Орбан предлагает Евросоюзу заключить договор о стратегическом партнерстве с Украиной, а к «разговору о вступлении» вернуться через 5−10 лет.

Недавно Орбан заявил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому не готова.

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Орбан также возмущен тем, что Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, почти прекратили финансирование из-за тупиковой ситуации в Конгрессе.

Также Венгрия блокирует 12 пакет санкций против россии за ведение войны, предусматривающий ограничение против еще более 120 физических и юридических лиц, новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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