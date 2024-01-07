ТОП-10 лучших экономик по ВВП — прогноз Сегодня 08:13 — Казна и Политика

ТОП-10 лучших экономик по ВВП — прогноз

Согласно новым долгосрочным прогнозам, в последующие 15 лет экономика Китая выйдет на первое место в мире, а Великобритания станет самой быстроразвивающейся европейской экономикой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на новый прогноз экономической консалтинговой компании Центр экономики и бизнес-исследований (CEBR).

«Развивающиеся страны догоняют своих развитых конкурентов», — таков главный тезис прогноза.

Ожидается, что уже к 2037 году Китай опередит США как крупнейшую экономику мира с удвоением мирового ВВП.

К 2038 году Италия выйдет из 10 крупнейших экономик мира по размеру, ее заменит Южная Корея. США и Германия опустятся в рейтинге. А Индия и Бразилия — две развивающиеся экономики с большим населением — поднимутся в топ-10.

Франция будет ниже показателей Великобритании, в частности из-за большого государственного сектора и высоких налогов, тогда как замедление производства в Германии поможет Британии сократить разрыв.

Согласно долгосрочному мировому экономическому рейтингу CEBR, ожидается, что Великобритания будет развиваться быстрее, чем все экономики «большой четверки» еврозоны — Франции, Германии, Италии и Испании — но не так быстро, как США.

«Основа экономики Великобритании все еще очень сильная», — прокомментировал прогноз старший экономист CEBR Пушпин Сингх.

По его словам, традиционный статус Лондона как центра финансовых и консультационных услуг, а также широкая мощность сектора услуг в Великобритании будет способствовать росту Великобритании.

Также, CEBR подчеркивают, что экономические последствия выхода Британии из Европейского Союза «либо были преувеличены, либо еще недостаточно изучены».

В общем, согласно прогнозу, 10 крупнейших экономик мира к 2038 году разместятся в рейтинге следующим образом:

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.