Кэмерон: ВВП стран, поддерживающих Украину, в 25 раз больше ВВП россии — нужно лишь увеличить помощь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кэмерон: ВВП стран, поддерживающих Украину, в 25 раз больше ВВП россии — нужно лишь увеличить помощь

Казна и Политика
9
Кэмерон: ВВП стран, поддерживающих Украину, в 25 раз больше ВВП россии — нужно лишь увеличить помощь
Кэмерон: ВВП стран, поддерживающих Украину, в 25 раз больше ВВП россии — нужно лишь увеличить помощь
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что есть все основания для того, чтобы замороженные российские активы были использованы для помощи в восстановлении Украины.
Об этом он сказал, выступая на панельной дискуссии, посвященной войне в Украине, передает The Guardian.
Министр МИД отметил, что страны, поддерживающие Украину, имеют совокупный ВВП в 25 раз больше, чем россия.
«Мы просто должны сделать так, чтобы наша поддержка стала более весомой»
— сказал Кэмерон.

Он утверждает, что если снизить масштаб и посмотреть на общую картину, война в Украине стала катастрофой для путина.
россия потеряла половину территории, которую она захватила в начале войны, и попала под санкции значительной части мировой экономики.
Кэмерон также указывает на прогресс Украины в Черном море — благодаря прокладыванию гуманитарных коридоров Украина снова торгует через свои порты с миром.
Кэмерон подчеркнул, что «Украина делала и делает все хорошо», поэтому приоритетной задачей является помочь Украине пережить эту зиму и создать систему, которая позволит Украине победить в войне, которая будет продолжительной.
Кэмерон спросил, будет ли законным использование российских активов для восстановления Украины.
Он отметил, что активы уже заморожены; вопрос заключается в том, что мы делаем с ними дальше.
С юридической точки зрения, отметил Кэмерон, растет поддержка идеи о том, что эти ресурсы могут быть использованы каким-то образом.
С моральной точки зрения, отметил министр, россия должна будет выплатить репарации, когда война закончится, так почему бы не использовать эти активы сейчас?
А политический аспект заключается в том, что когда путин начал это незаконное вторжение, мир изменился, и мы должны меняться вместе с ним, подчеркнул лорд Кэмерон.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.