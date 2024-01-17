Кэмерон: ВВП стран, поддерживающих Украину, в 25 раз больше ВВП россии — нужно лишь увеличить помощь Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Кэмерон: ВВП стран, поддерживающих Украину, в 25 раз больше ВВП россии — нужно лишь увеличить помощь

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что есть все основания для того, чтобы замороженные российские активы были использованы для помощи в восстановлении Украины.

Об этом он сказал, выступая на панельной дискуссии, посвященной войне в Украине, передает The Guardian.

Министр МИД отметил, что страны, поддерживающие Украину, имеют совокупный ВВП в 25 раз больше, чем россия.

«Мы просто должны сделать так, чтобы наша поддержка стала более весомой» — сказал Кэмерон.

Он утверждает, что если снизить масштаб и посмотреть на общую картину, война в Украине стала катастрофой для путина.

россия потеряла половину территории, которую она захватила в начале войны, и попала под санкции значительной части мировой экономики.

Кэмерон также указывает на прогресс Украины в Черном море — благодаря прокладыванию гуманитарных коридоров Украина снова торгует через свои порты с миром.

Кэмерон подчеркнул, что «Украина делала и делает все хорошо», поэтому приоритетной задачей является помочь Украине пережить эту зиму и создать систему, которая позволит Украине победить в войне, которая будет продолжительной.

Кэмерон спросил, будет ли законным использование российских активов для восстановления Украины.

Он отметил, что активы уже заморожены; вопрос заключается в том, что мы делаем с ними дальше.

С юридической точки зрения, отметил Кэмерон, растет поддержка идеи о том, что эти ресурсы могут быть использованы каким-то образом.

С моральной точки зрения, отметил министр, россия должна будет выплатить репарации, когда война закончится, так почему бы не использовать эти активы сейчас?

А политический аспект заключается в том, что когда путин начал это незаконное вторжение, мир изменился, и мы должны меняться вместе с ним, подчеркнул лорд Кэмерон.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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