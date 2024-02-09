США объявили о новом этапе санкций против российских бриллиантов — Finance.ua

США объявили о новом этапе санкций против российских бриллиантов Сегодня 11:45 — Мир

США объявили о новом этапе санкций против российских бриллиантов

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 февраля объявило о введении санкций против дополнительных категорий российских бриллиантов в соответствии с решением стран «Группы семи».

Об этом сообщает «Европейская правда».

Одно решение OFAC запрещает импорт непромышленных бриллиантов, добываемых в россии, независимо от того, были ли они обработаны в третьей стране. Решение начнет действовать с 1 марта для определенных категорий бриллиантов, а с 1 сентября будет распространено и на дополнительные категории.

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Своим вторым решением Минфин США запрещает импорт ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из россии или ввозимых из россии, с 1 марта 2024 года.

«Эти запреты направлены на выполнение обязательств G7 от декабря 2023 года по введению поэтапных ограничений на импорт бриллиантов, добываемых в россии», — добавили в ведомстве и пообещали опубликовать дополнительные инструкции по этим решениям.

Первые ограничения на российские бриллианты ввел в декабре 2023 г. президент США Джо Байден своим указом.

Напомним, государства «Группы семи» по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях ввести ограничения на бриллианты российского производства.

До 1 сентября 2024-го страны «Группы семи» — основные импортеры необработанных бриллиантов — создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться по этому вопросу со странами-производителями и партнерами, добавили лидеры.

Справка Finance.ua:

в Украине начал действовать Государственный реестр санкций, в котором уже есть 17 202 физических и юридических лица;

в 13-м пакете санкций против рф Европейская комиссия не добавит новых запретов на импорт российских товаров, чтобы успеть принять его ко второй годовщине вторжения в Украину;



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Економічна Правда По материалам:

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