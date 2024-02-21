Крупнейшие банки Китая перестали обслуживать компании рф, попавшие под санкции — Finance.ua
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Крупнейшие банки Китая перестали обслуживать компании рф, попавшие под санкции

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Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из российских финансовых организаций. Речь идет о Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
ICBC, CCB и Bank of China занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в Китае. Банки сообщили российским клиентам о прекращении приема платежей с начала января 2024 года. Отмечается, что сделки с неподсанкционными кредитными организациями продолжаются.
По данным источника в российском банке, ICBC и CCB отклоняют все платежи, поступающие от российских подсанкционных финансовых организаций, независимо от системы, по которой они идут — SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS. Отмечается, что китайские банки объясняют свое решение внутренней политикой кредитных организаций.
Следует отметить, что Китай не вводил против рф и российских компаний санкции после полномасштабного вторжения в Украину. Но многие китайские компании вынуждены придерживаться санкционной политики стран Запада, желая избежать вторичных санкций и имея намерение сотрудничать с США и ЕС.
Новый пакет санкций против рф
Напомним, в январе в ЕС начали обсуждать 13-й пакет санкций против россии. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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