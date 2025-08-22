Meta заключила соглашение с Google об облачных технологиях на сумму свыше $10 млрд — Finance.ua

Meta заключила соглашение с Google об облачных технологиях на сумму свыше $10 млрд Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Meta заключила соглашение с Google об облачных технологиях на сумму свыше $10 млрд

Meta Platforms заключила соглашение с Google, принадлежащим Alphabet, на использование облачных сервисов Google Cloud. Стоимость контракта составляет более $10 миллиардов, которые компания Цукерберга оплатит в течение шести лет.

Об этом свидетельствует публикация Вloomberg.

По словам инсайдеров, многомиллиардное соглашение позволит Meta получить необходимые вычислительные мощности, в том числе хранилища, сетевые и другие сервисы Google Cloud, для поддержки своих масштабных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Это сотрудничество станет первым крупным соглашением между двумя технологическими гигантами в области облачных технологий. Google Cloud занимает третье место на рынке после AWS и Azure.

Ранее Google Cloud уже сотрудничал с Meta, в частности, сделав модели искусственного интеллекта Meta с открытым кодом (Llama) доступными для разработчиков через свою платформу Vertex AI. Это позволило компаниям и разработчикам легко использовать модели Meta для создания собственных приложений.

Новый контракт является частью масштабных инвестиций Meta в инфраструктуру ИИ. Недавно генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что компания потратит сотни миллиардов долларов на строительство нескольких крупных центров обработки данных искусственного интеллекта. Meta уже повысила нижний предел своего прогноза годовых капитальных затрат на 2 млрд долларов.

Аналитики Мандип Сингх и Роберт Биггар заявили, что в настоящее время Meta работает над улучшением возможностей логического мышления своей модели Llama, учитывая популярность других передовых моделей в области поиска, кодирования, сборки сведений в реальном времени и перевода.

