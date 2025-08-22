Новый Nissan Leaf оказался более доступным, чем его предшественник (цены) — Finance.ua
Технологии&Авто
Nissan анонсировал ценники на Leaf нового поколения. Соответствующую информацию приводит Carcoops.
Модель S Plus стартует с отметки $29 990, а более доступная версия S появится позже. Leaf SV Plus подешевел на $1960 по сравнению с прошлым годом (от $34 230). Все версии кроме S могут похвастаться 215-сильным двигателем и батареей на 75 кВт/ч.
Leaf продолжает удерживать статус доступного электрокара на американском рынке. Ценник на комплектацию S+ остается ниже $30 000, несмотря на инфляцию. Ожидается, что базовая версия S будет еще дешевле и улучшит тем самым ценовое преимущество модели.
По сравнению с предыдущим поколением показывает снижение стоимости на фоне улучшения характеристик.
SV Plus (2026) обеспечит больше запас хода и расширенное оснащение, но останется при этом дешевле предшественника ($34 230 против $36 190), отмечается в публикации.
К слову, в Украине Nissan Leaf входит в тройку самых популярных импортированных электрокаров и в десятку самых популярных моделей в общем. За последний месяц украинцы приобрели 522 автомобиля этой модели.
По материалам:
wheel-news.com
Авто
