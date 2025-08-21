Jaguar полностью переходит на электромобили — Finance.ua

Jaguar полностью переходит на электромобили Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Британский автопроизводитель Jaguar официально подтвердил переход к новой стратегии развития, которая предполагает полный отказ от традиционных моделей с двигателями внутреннего сгорания и фокус на создании роскошных электромобилей.

Об этом заявил новый руководитель Jaguar Land Rover (JLR) П. Б. Баладжи.

В рамках этой трансформации компания в 2025 году прекратила производство всей предыдущей модельной линейки. Первые серийные электромобили Jaguar нового поколения появятся в 2026 году. Дебютной моделью станет электрический Grand Tourer, который должен составить конкуренцию Porsche Taycan. Авто получит платформу JEA, запас хода до 692 километров и возможность скоростной зарядки на 322 километра всего за 15 минут, что будет обеспечиваться батареей емкостью более 100 кВтч.

Дизайнерское направление новой линейки очертило концепт Type 00, представленный в 2024 году. Это двухдверное купе с фиксированной крышей, которое не планируют выпускать серийно, но демонстрирует пропорции и эстетику будущих моделей.

После Grand Tourer Jaguar планирует вывести на рынок еще два электромобиля премиум-класса — роскошный седан и флагманский внедорожник. Все модели будут стоить более 100 тысяч евро, что подчеркивает новый статус бренда как производителя исключительно высококлассных автомобилей.

Jaguar Land Rover с 2008 года принадлежит индийскому концерну Tata Motors. П. Б. Баладжи, ранее работавший финансовым директором Tata, возглавил JLR в ноябре 2024 года после ухода Адриана Марделла.

В то же время новая рекламная кампания компании вызвала волну критики, включая резкие комментарии от Дональда Трампа и Илона Маска. Однако руководство JLR подчеркивает, что стратегия не претерпит изменений и Jaguar продолжит курс на электрификацию и создание автомобилей премиум-класса.

