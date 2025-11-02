0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что означают специальные отметки на водительских удостоверениях

Технологии&Авто
41
Что означают специальные отметки на водительских удостоверениях
Что означают специальные отметки на водительских удостоверениях
На каждом водительском удостоверении содержатся специальные отметки, информирующие об определенных ограничениях или условиях управления транспортным средством.
В Главном сервисном центре МВД объяснили, что они означают.
На оборотной стороне документа размещена таблица с категориями транспортных средств и дополнительными сведениями о водителе:
  • Графа «9. Категория» — все категории, на которые можно получить право управления (например, A, B, C1).
  • Графа «10. Категория действительна» — дата получения права управления конкретной категорией.
  • Графа «11.Категория действительна до» — срок действия водительского удостоверения по этой категории.
Отдельно специалисты отмечают Графу «12.Ограничения», в которой содержатся специальные отметки, определяющие условия или ограничения при управлении транспортным средством.
Что означают специальные отметки на водительских удостоверениях
Коды относительно коррекции зрения могут указываться как на поле «12. Ограничения», так и в «Особых отметках» в зависимости от формата удостоверения.
Графа «14.Группа крови/согласие на донорство» — запись о группе крови/согласии на донорство (и резус-фактора) вносится на основании предъявления медицинской справки. Эта информация не является обязательной и указывается только с согласия лица.
Специалисты отмечают, что если водительское удостоверение не соответствует современному образцу, его можно обменять в любом сервисном центре МВД.
С собой необходимо взять:
  • имеющееся водительское удостоверение;
  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (с выпиской о месте жительства),
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
  • медицинская справка не обязательна для обмена. Однако если вы хотите, чтобы в документе была указана группа крови, следует взять с собой актуальную справку, где указана эта информация.
До этого Finance.ua отмечал, что при получении первого водительского удостоверения, которое выдается на 2 года, можно заметить в 12 графе документа загадочную отметку 64.70. Цифры имеют четкое значение. В частности, 64 — это код, означающий ограничение максимальной скорости движения для водителя, а 70 указывает на сам предел — не более 70 км/ч.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems