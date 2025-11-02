Что означают специальные отметки на водительских удостоверениях Сегодня 13:25 — Технологии&Авто

На каждом водительском удостоверении содержатся специальные отметки, информирующие об определенных ограничениях или условиях управления транспортным средством.

В Главном сервисном центре МВД объяснили , что они означают.

На оборотной стороне документа размещена таблица с категориями транспортных средств и дополнительными сведениями о водителе:

Графа «9. Категория» — все категории, на которые можно получить право управления (например, A, B, C1).

— все категории, на которые можно получить право управления (например, A, B, C1). Графа «10. Категория действительна» — дата получения права управления конкретной категорией.

— дата получения права управления конкретной категорией. Графа «11.Категория действительна до» — срок действия водительского удостоверения по этой категории.

Отдельно специалисты отмечают Графу «12.Ограничения», в которой содержатся специальные отметки, определяющие условия или ограничения при управлении транспортным средством.

Коды относительно коррекции зрения могут указываться как на поле «12. Ограничения», так и в «Особых отметках» в зависимости от формата удостоверения.

Графа «14.Группа крови/согласие на донорство» — запись о группе крови/согласии на донорство (и резус-фактора) вносится на основании предъявления медицинской справки. Эта информация не является обязательной и указывается только с согласия лица.

Специалисты отмечают, что если водительское удостоверение не соответствует современному образцу, его можно обменять в любом сервисном центре МВД.

С собой необходимо взять:

имеющееся водительское удостоверение;

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (с выпиской о месте жительства),

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

медицинская справка не обязательна для обмена. Однако если вы хотите, чтобы в документе была указана группа крови, следует взять с собой актуальную справку, где указана эта информация.

До этого Finance.ua отмечал , что при получении первого водительского удостоверения, которое выдается на 2 года, можно заметить в 12 графе документа загадочную отметку 64.70. Цифры имеют четкое значение. В частности, 64 — это код, означающий ограничение максимальной скорости движения для водителя, а 70 указывает на сам предел — не более 70 км/ч.

