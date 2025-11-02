Что означают специальные отметки на водительских удостоверениях
На каждом водительском удостоверении содержатся специальные отметки, информирующие об определенных ограничениях или условиях управления транспортным средством.
В Главном сервисном центре МВД объяснили, что они означают.
На оборотной стороне документа размещена таблица с категориями транспортных средств и дополнительными сведениями о водителе:
- Графа «9. Категория» — все категории, на которые можно получить право управления (например, A, B, C1).
- Графа «10. Категория действительна» — дата получения права управления конкретной категорией.
- Графа «11.Категория действительна до» — срок действия водительского удостоверения по этой категории.
Отдельно специалисты отмечают Графу «12.Ограничения», в которой содержатся специальные отметки, определяющие условия или ограничения при управлении транспортным средством.
Коды относительно коррекции зрения могут указываться как на поле «12. Ограничения», так и в «Особых отметках» в зависимости от формата удостоверения.
Графа «14.Группа крови/согласие на донорство» — запись о группе крови/согласии на донорство (и резус-фактора) вносится на основании предъявления медицинской справки. Эта информация не является обязательной и указывается только с согласия лица.
Специалисты отмечают, что если водительское удостоверение не соответствует современному образцу, его можно обменять в любом сервисном центре МВД.
С собой необходимо взять:
- имеющееся водительское удостоверение;
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (с выпиской о месте жительства),
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
- медицинская справка не обязательна для обмена. Однако если вы хотите, чтобы в документе была указана группа крови, следует взять с собой актуальную справку, где указана эта информация.
До этого Finance.ua отмечал, что при получении первого водительского удостоверения, которое выдается на 2 года, можно заметить в 12 графе документа загадочную отметку 64.70. Цифры имеют четкое значение. В частности, 64 — это код, означающий ограничение максимальной скорости движения для водителя, а 70 указывает на сам предел — не более 70 км/ч.
